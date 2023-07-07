عالم مصري بـ"ستانفورد" يتوصل مع فريق بحثي لمسببات مرض الروماتويد

قال الدكتور شادي يونس الباحث والمحاضر في قسم المناعة بجامعة ستانفورد الأمريكية، والباحث الرئيسي في بحث، إنه اكتشف نوعا جديدا من الخلايا المناعية البشرية وقد يفسر الإصابة بمرض "الروماتويد" لدى غالبية المرضى.

وأضاف خلال لقاء عبر تطبيق "zoom" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن الروماتويد يعد مرضا مناعيا، أي أن الجهاز المناعي يتعرض لخلل، وبالتالي يبدأ في مهاجمة الجسم بدلًا من الدفاع عنه ضد الأجسام الخارجية، لافتا إلى أنه يظهر في شكل التهابات، ويبدأ في المفاصل، وقد ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم في مراحل متأخرة إلى عضلة القلب وقد يؤثر على الرئة أو العين، وهنا تكمن خطورة المرض.

- ماهي نسبة انتشار مرض الروماتويد؟

وأوضح أن مرض الروماتويد مثل بقية أمراض المناعة الذاتية لا تعتبر أسباب ظهورها معروفا، فعندما يظهر المرض، يتم التعامل مع الأعراض، لافتا إلى أن نسبة انتشار المرض كبيرة جدا، وتقدر بما يتراوح بين 1% إلى 2% على مستوى العالم، كما أنه مرض مزمن، أي أنه يلازم المرضى سنوات طويلة، وبالتالي تكون تكلفته العلاجية عالية جدا، وهو ما يسبب مشكلات كبيرة للمرض.

وحول البحث الجديد بجامعة ستانفورد الأمريكية، قال: "البحث يعتمد بشكل أساس على التطور الكبير الذي حدث في آليات البحث العلمي، فكل فترة يشهد البحث العلمي تكنولوجيا جديدة تساعدنا على فهم ما ندرسه، ومنذ سنوات ظهرت إحدى التقنيات التي تمكننا من فحص التغيرات الجينية التي تحدث في كل خلية على حدة، حيث يمكننا عزل الخلايا الموجودة في الدم أو الأنسجة ونفحص كل خلية وندرس المستقبلات واتجاهات نشاط الخلية، وبخاصة أن كل خلية لديها وظيفة متخصصة،

وتابع: "مما يمكننا فهم الخلايا ونوعها التي تكون نشطة فيما يخص مرضى الروماتويد، ومن هنا يمكننا نستهدف تلك الخلايا ومعرفة علاجها وهذا مانأمله يحدث مستقبلا".