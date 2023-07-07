فعاليات نهضة صوم الأباء الرسل بكنيسة القديسين بطرس وبولس

بدأت نهضة صوم الرسل بكنيسة القديسين بطرس وبولس عزبة فانوس، وذلك بإيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، وتحت رعاية الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس.

بدأت النهضة بالصلاة وقدم كورال الرعية يسوع فرحي، وكورال صوت الملائكة، وفقا للصفحة الرسمية للإيبارشية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومن جهته قدم الاب متي رزق راعي الكنيسة كلمة ترحيب بالأب يوسف عادل راعي كنيسة السيدة العذراء بالبدرمان، والذي القي كلمة انطلاقا من إنجيل القديس متي 14، يسوع يأتي في الهزيع الرابع يأتي إليك وانت فى أصعب الحالات وأشد الأزمات.



وتواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الرسل 2023، والذي بدأته من الإثنين 5 يونيو 2023، حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

يعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.