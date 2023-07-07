المصري "دمه أخف".. 5 اختلافات تميز "تاج" عن "سوبر هيرو هوليود"

حقق فيلم “تاج” للنجم تامر حسني، نجاحاً كبيراً منذ طرحه في موسم عيد الأضحى بصالات السينما في مصر والدول العربية خصوصا في الخليج.

ونجح الفيلم في تحقيق إيرادات مرتفعة في دور العرض السينمائي بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات.

وشهد شباك تذاكر فيلم “تاج” إقبالاً كبيراً خلال أيام عيد الأضحى، خصوصاً أن العمل ينتمي إلى عالم “السوبر هيرو”.

وقالت الناقدة دعاء حلمي، إن فيلم “تاج” مليىء بالمغامرات الإنسانية التي تجعل العمل يتضمن الأشكال المتنوعة في إطار كوميدي، لافتة إلى أن العمل نفسه قريب لنا من حيث الشكل والمضمون بعيدا عن الشكل الخاص بأفلام مارفل.

فيما قالت الناقدة ناهد صلاح، إن تامر حسني يحاول أن يقدم أعمالا مختلفة في كل مرة، وهو ما يجعله يجد النجاح خاصة في الدول العربية، وفيلم "تاج" حاول من خلاله أن يقدم شكلا جديدا للسينما.

وقال الناقد طارق الشناوي، إن تامر حسني وصل لدرجة من النضج الكبيرة التي تجعله متفوق على نفسه في كل اختيار يختار تقديمه للجمهور، لافتا إلى أن يحقق أرقام قياسية ستعيش لفترات طويلة تجعله في مرتبة متميزة.

وعقد نقّاد ومتابعون مقارنات بين الفيلم وأعمال السوبر هيرو التي تقدم في هوليوود، نرصدها في السطور التالية:

كوميديا البطل

يقدّم تامر حسني حالة كوميدية مختلفة منذ المشهد الأول في الفيلم تنوعت ما بين كوميديا الموقف والإيفيهات.

قصة فيلم “تاج” أقرب إلى الواقع

تتشابة قصة فيلم “تاج” مع قصص أساطير"مارفل" في فكرة البطل الخارق الذي يقف مع الخير ضد الشر، ففي أفلام"مارفل" كان الخير والشر أمورا لها علاقه بالدين عبر ربطها بالآلهه وغيرها بأشكال لا تناسب مجتمعاننا الشرقية، إلى جانب تقديم الكثيرمن الأشياء غير العقلانيه، أما في حالة فيلم “تاج " فيظهر البطل الخارق الذي يدافع عن حقوق الناس في الحياة الطبيعية دون اللجوء إلى الفانتازيا!.

الفيلم يتناول قصص إنسانية

يتناول فيلم “تاج” قضايا وأمورا إنسانية يعيشها أبطاله، منها ما هو متعلق بما نعيشه بشكل يومي ويتناولها في إطار رومانسي وحالم، على نقيض ما تقدمه أفلام “مارفل” تماما.

أغاني تناسب طبيعة العمل

امتاز فيلم "تاج" بالعديد من الأغاني الرومانسية والتي تدعو للتفاؤل، وهو ما لم يتواجد في أفلام مارفل التي تتجه إلى الجدية بشكل كبير.