انتعاش سياحي بالبحر الأحمر.. فنادق الغردقة كاملة العدد ومرسى علم وجهة "المصريين"

تشهد فنادق مدينة الغردقة حالة من الرواج في نسب الإشغالات، حيث وصلت نسب الإشغال لـ100% في معظم الفنادق، تزامنًا مع بدء موسم الصيف للمصريين الذين حصلوا على أعلى إشغالات ثم تلتها السياحة الألمانية والأوروبية بشكل عام.

وقال الخبير السياحي عصام علي لـ"الدستور"، إن فنادق الغردقة رفعت لافتة كاملة العدد قبيل عيد الأضحى بسبب زيادة الإقبال عليها، مؤكدًا أن السياحة الداخلية أنعشت القطاع، بجانب زيادة وصول معدل رحلات الطيران الدولية لمدينة الغردقة تجاوزت 200 رحلة أسبوعيًا من مختلف المطارات العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع السياحي تعافى بشكل كبير وهناك إقبالًا علي منتجعات البحر الأحمر لما تتميز بهِ من طقس مميز وشواطئ نادرة.

وكشف عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية الكبيرى بمرسى علم، عن أن فنادق مرسى علم تجاوزت نسب إشغال 90% في معظم فنادقها، لافتًا إلى أن مدينة مرسى علم لها خصوصية مميزة عن غيرها وباتت قبلة جديدة للسياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن مطار مرسى علم استقبل خلال أسبوع العيد فقط أكثر من 65 ألف سائح من مختلف الجنسيات أغلبها أوروبية، مشيدًا بالإجراءات التي تتم في المطارات لتسهيل استقبال السائحين وإنهاء إجراءات وصولهم في أسرع وقت وأقل جهد.

وأضاف عثمان، أن القطاع السياحي تعافى بشكل كبير وملحوظ وهناك اهتمام بذلك القطاع الأهم في الاقتصاد الوطني، وما له من قيمة لزيادة الدخل القومي وتوفير النقد الأجنبي، مشيدًا بما تقوم بهِ وزارة السياحة من خطوات ثابته وحثيثة في دعم القطاع والعاملين بهِ، بجانب توفير المناخ للمستثمرين وجذبهم من خلال تفعيل القوانين الجاذبة للاستثمار بذلك القطاع الحيوي.



الشواطئ العامة بالغردقة خدمة مميزة للمواطنين بأقل الأسعار

وتشهد الشواطئ العامة والخاصة بمدينة الغردقة إقبالًا من المواطنين من أهالي مدينة الغردقة والمصطافين، حيث تراوحت أسعار الشواطئ ما بين 20 إلى 100 جنيه للشواطئ مع توفير مقاعد ومظلات على الشواطئ مباشرةً.

كشف أشرف فؤاد، مدير منتجع العائلات التابع لمحافظة البحر الاحمر، إن الشاطئ يستقبل يوميًا ما يزيد عن الفين شخص وأكثر تقريبًا، معتوفير مقاعد مخصصة للعائلات والأفراد، وتوفير منقذين مدربين لحماية المصطافين علي الشواطئ، لافتًا الي أن سعر التذكرة لغير الأعضاء خمسون جنيهًا، ومجانًا للأعضاء المشتركين، مشيرًا إلى أن شاطئ منتجع العائلات هو الأكبر في مدينة الغردقة ووجهة الأسر المقيمة والوافدة على المدينة الساحلية.