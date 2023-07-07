سول: خطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية تتفق مع المعايير الدولية

أكدت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط تتفق مع المعايير الدولية.

وكانت هيئة الطاقة الذرية اليابانية قدمت تصريحًا لشركة طوكيو للكهرباء، لبدء تصريف أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما المشعة، وقالت إنه تم تقديم الموافقة بعد مراجعة للوكالة الذرية استغرقت عامين، لتعلن موافقتها على خطة الحكومة اليابانية للبدء قريبًا بصرف نحو 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها.

- وزير كوري جنوبي: مستوى تركيز المواد المشعة يتفق مع معايير إطلاقها في البحر

وقال وزير تنسيق السياسات الحكومية لكوريا الجنوبية بانغ مون كيو: "وفقا لنتائج تحليل خطة اليابان بشأن المياه الملوثة والتي تم تقديمها سابقا، فإن مستوى تركيز المواد المشعة يتفق مع معايير إطلاقها في البحر، أما التريتيوم فتم التأكيد بما في ذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال (محتواه) للمعايير الدولية".

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن تصريف مياه فوكوشيما سيفي بالمعايير الدولية إذا تم تنفيذه كما هو مخطط له، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وعرضت سلطات كوريا الجنوبية في وقت سابق، نتائج تحليلها الخاص بشأن تأثير تصريف المياه المخطط في المحيط. وقام خبراء من كوريا الجنوبية بزيارة إلى محطة "فوكوشيما-1" في نهاية مايو الماضي.

وقالت سول إن تأثير تصريف المياه في المحيط على كوريا الجنوبية سيكون ضئيلا وسيبقى مستوى تركيز المواد المشعة في مياه كوريا الجنوبية ضمن الحدود الطبيعية بسبب التيارات البحرية.

- رد فعل صيني

في المقابل، أعلنت الصين، حظر استيراد المواد الغذائية من 10 مناطق يابانية، بعد موافقة طوكيو على خطة تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" في المحيط.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الجمارك الصينية، إنه "بهدف منع استيراد المواد الغذائية اليابانية المشعة إلى الصين وضمان أمن الأغذية الموردة للمستهلكين الصينيين تفرض دائرة الجمارك الصينية حظرا على استيراد المواد الغذائية من 10 محافظات يابانية بما فيها محافظة فوكوشيما.