ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سول: خطة اليابان لتصريف مياه محطة فوكوشيما النووية تتفق مع المعايير الدولية

محطة فوكوشيما النووية
محطة فوكوشيما النووية

أكدت كوريا الجنوبية، الجمعة، أن خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة في المحيط تتفق مع المعايير الدولية.

وكانت هيئة الطاقة الذرية اليابانية قدمت تصريحًا لشركة طوكيو للكهرباء، لبدء تصريف أكثر من مليون طن من مياه محطة فوكوشيما المشعة، وقالت إنه تم تقديم الموافقة بعد مراجعة للوكالة الذرية استغرقت عامين، لتعلن موافقتها على خطة الحكومة اليابانية للبدء قريبًا بصرف نحو 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة، بعد معالجتها وتخفيفها.

- وزير كوري جنوبي: مستوى تركيز المواد المشعة يتفق مع معايير إطلاقها في البحر

وقال وزير تنسيق السياسات الحكومية لكوريا الجنوبية بانغ مون كيو: "وفقا لنتائج تحليل خطة اليابان بشأن المياه الملوثة والتي تم تقديمها سابقا، فإن مستوى تركيز المواد المشعة يتفق مع معايير إطلاقها في البحر، أما التريتيوم فتم التأكيد بما في ذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال (محتواه) للمعايير الدولية".

وأشار المسؤول الكوري الجنوبي إلى أن تصريف مياه فوكوشيما سيفي بالمعايير الدولية إذا تم تنفيذه كما هو مخطط له، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وعرضت سلطات كوريا الجنوبية في وقت سابق، نتائج تحليلها الخاص بشأن تأثير تصريف المياه المخطط في المحيط. وقام خبراء من كوريا الجنوبية بزيارة إلى محطة "فوكوشيما-1" في نهاية مايو الماضي. 

وقالت سول إن تأثير تصريف المياه في المحيط على كوريا الجنوبية سيكون ضئيلا وسيبقى مستوى تركيز المواد المشعة في مياه كوريا الجنوبية ضمن الحدود الطبيعية بسبب التيارات البحرية.

- رد فعل صيني

في المقابل، أعلنت الصين، حظر استيراد المواد الغذائية من 10 مناطق يابانية، بعد موافقة طوكيو على خطة تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" في المحيط.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الجمارك الصينية، إنه "بهدف منع استيراد المواد الغذائية اليابانية المشعة إلى الصين وضمان أمن الأغذية الموردة للمستهلكين الصينيين تفرض دائرة الجمارك الصينية حظرا على استيراد المواد الغذائية من 10 محافظات يابانية بما فيها محافظة فوكوشيما. 

كوريا الجنوبية اليابان محطة فوكوشيما النووية خطة تصريف المياه الملوثة حكومة سيئول المعايير الدولية

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": قوات إسرائيلية كبيرة تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟.. "الإفتاء" تجيب

"شينخوا": مصر تسعى لتكون بوابة إفريقيا للاستثمارات الصينية

حدث ليلًا.. مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء.. وانتشال جثة طفل من ترعة بالإسماعيلية

Threads يجذب مشاهير هوليوود والعرب.. و4 ميزات تتحدى تويتر

ضربة للاقتصاد البريطانى.. التضخم وارتفاع تكاليف الرهن العقارى يضران بسوق الإسكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين