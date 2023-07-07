أخبار فاتتك|تريزيجيه يكشف سبب رفضه لإنتر ميلان واللون الأحمر يغلب على "وول ستريت"

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- تريزيجيه يكشف سبب رفضه الانتقال إلى إنتر ميلان

كشف محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، سبب رفضه الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- البروفات النهائية للنجم مدحت صالح استعدادًا لحفل "الأساتذة" بالأوبرا (صور)

نشرت قناة الحياة صورًا للبروفات النهائية للفنان مدحت صالح استعدادًا لحفل "الأساتذة" في دار الأوبرا المصرية، والذي تنقله اليوم الجمعة شبكة تيلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

-عمرو مصطفى: "أهلى بيشفقوا عليا.. بعانى من فرط حركة وروحت لطبيب نفسى"

كشف الفنان عمرو مصطفى، تفاصيل المرض النفسي الذي يعاني منه، واستجابته لنصيحة زيارة طبيب نفسي.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- بعد كارثة الغواصة "تيتان".. شركة رحلات استكشافية تتخذ قرارًا عاجلًا

أعلنت شركة "أوشن جيت" الأمريكية التي تسيّر رحلات استكشاف تحت البحر، عن تعليق "جميع عملياتها التجارية وأنشطتها الاستكشافية" إثر كارثة الغواصة "تيتان".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- كلب وسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء

خرج الشاب "محسن" ذو الـ20 عامًا من منزله بمنطقة الزاوية الحمراء، لشراء متطلبات أسرته من الطعام، لكنه تفاجأ بأحد أصدقائه يعترض طريقه.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- اللون الأحمر يغلب على "وول ستريت" وسط مخاوف من الفائدة

أغلقت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على تراجع، وسط موجة بيع واسعة النطاق بعدما أظهرت بيانات قوة سوق العمل مما عزز عوائد السندات.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا