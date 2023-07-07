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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|تريزيجيه يكشف سبب رفضه لإنتر ميلان واللون الأحمر يغلب على "وول ستريت"

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول العديد من الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- تريزيجيه يكشف سبب رفضه الانتقال إلى إنتر ميلان

تريزيجيه

كشف محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، سبب رفضه الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

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- البروفات النهائية للنجم مدحت صالح استعدادًا لحفل "الأساتذة" بالأوبرا (صور)

مدحت صالح فى البروفة

نشرت قناة الحياة صورًا للبروفات النهائية للفنان مدحت صالح استعدادًا لحفل "الأساتذة" في دار الأوبرا المصرية، والذي تنقله اليوم الجمعة شبكة تيلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها.

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 -عمرو مصطفى: "أهلى بيشفقوا عليا.. بعانى من فرط حركة وروحت لطبيب نفسى"

عمرو مصطفى

كشف الفنان عمرو مصطفى، تفاصيل المرض النفسي الذي يعاني منه، واستجابته لنصيحة زيارة طبيب نفسي.

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- بعد كارثة الغواصة "تيتان".. شركة رحلات استكشافية تتخذ قرارًا عاجلًا

تيتان

أعلنت شركة "أوشن جيت" الأمريكية التي تسيّر رحلات استكشاف تحت البحر، عن تعليق "جميع عملياتها التجارية وأنشطتها الاستكشافية" إثر كارثة الغواصة "تيتان".

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- كلب وسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء

المجني عليه

خرج الشاب "محسن" ذو الـ20 عامًا من منزله بمنطقة الزاوية الحمراء، لشراء متطلبات أسرته من الطعام، لكنه تفاجأ بأحد أصدقائه يعترض طريقه.

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- اللون الأحمر يغلب على "وول ستريت" وسط مخاوف من الفائدة

وول ستريت

أغلقت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على تراجع، وسط موجة بيع واسعة النطاق بعدما أظهرت بيانات قوة سوق العمل مما عزز عوائد السندات.

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تريزيجيه انتر ميلان تيتان عمرو مصطفى وول ستريت

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