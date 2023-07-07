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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

البروفات النهائية للنجم مدحت صالح استعدادًا لحفل "الأساتذة" بالأوبرا (صور)

مدحت صالح فى البروفة
مدحت صالح فى البروفة

نشرت قناة الحياة صورًا للبروفات النهائية للفنان مدحت صالح استعدادًا لحفل "الأساتذة" في دار الأوبرا المصرية، والذي تنقله اليوم الجمعة شبكة تيلفزيون الحياة حصريًا على شاشتها.

وتبث شبكة تليفزيون الحياة، مساء الجمعة حصريًا حفل "الأساتذة ومدحت صالح"، المُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

يُنظم الحفل بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويقدم خلاله الفنان مدحت صالح، مشروعه الفني الجديد المُسمى بـ"الأساتذة".

يهدف المشروع الجديد إلى إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانها من شكل "التخت" التقليدي، إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

من المُقرر، أن ينطلق حفل "الأساتذة ومدحت صالح"، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا يوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023، وهو الحفل الذي أعلنت دار الأوبرا المصرية نفاذ تذاكر دخوله عقب دقائق قليلة من طرحها قبل أيام.

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