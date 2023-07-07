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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد كارثة الغواصة "تيتان".. شركة رحلات استكشافية تتخذ قرارًا عاجلًا

تيتان
تيتان

أعلنت شركة "أوشن جيت" الأمريكية التي تسيّر رحلات استكشاف تحت البحر، تعليق "جميع عملياتها التجارية وأنشطتها الاستكشافية" إثر كارثة الغواصة "تيتان".

وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، الخميس، إنها قررت تعليق "جميع عملياتها التجارية وأنشطتها الاستكشافية".

والشهر الماضي، لقي خمس رجال أعمال مصرعهم كانوا على متن الغواصة السياحية "تيتان" التي غرقت بالمحيط الأطلسي، أثناء رحلة مشاهدة حطام سفينة تيتانيك.

ووقتها، أعلن خفر السواحل الأمريكي وجود مؤشرات على أن الغواصة تعرضت "لانفجار كارثي من الداخل" في أعماق المحيط.

وكان من بين ضحايا الغواصة ستوكتون راش (61 عاما)، الرئيس التنفيذي لشركة أوشن جيت، ورجل الأعمال البريطاني الباكستاني شهزاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما) ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ (58 عاما).

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أن الغواصة تقل 5 أشخاص عندما فقدت السفينة الأم الاتصال بها صباح 20 يونيو، بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من هبوطها لاستكشاف حطام سفينة "تيتانيك" في المحيط الأطلسي.

وأعلنت لجنة جمعية التكنولوجيا البحرية المعنية بالغواصات المأهولة، في وقت سابق الشهر الماضي، أن الضحايا الخمسة "لم يكن لديهم الوقت الكافي لاستيعاب ما حدث عقب الانفجار الكارثي داخل الغواصة". 

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