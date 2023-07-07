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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تريزيجيه يكشف سبب رفضه الانتقال إلى إنتر ميلان

تريزيجيه
تريزيجيه

كشف محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق طرابزون سبور التركي، سبب رفضه الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: "كنت أرغب في خوض تجربة الاحتراف منذ الصغر، وعندما أتيحت لي الفرصة استغلتها ووافقت على الفور".

وأضاف: "وعندما رحلت عن الأهلي، تمسكت بضرورة النجاح حتى لا يُقال ابن الأهلي فشل في الاحتراف".

وتابع: "تعرضت لمعاملة سيئة للغاية من جانب رينيه فايلر بعد توليه تدريب أندرلخت البلجيكي وحدثت مشادة بيننا في غرفة الملابس، ثم قررت الرحيل إلى موسكرون على سبيل الإعارة".

وأتم: "كنت قريب للغاية من الانتقال إلى إنتر ميلان عقب مونديال روسيا لكني رفضت العرض بعد معرفتي برغبتهم في خروجي إلى بارما على سبيل الإعارة".

محمود حسن تريزيجيه انتر ميلان طرابزون سبور التركي الدورى الايطالى الدورى التركى

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