كلب وسلاح أبيض.. تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء

خرج الشاب "محسن" ذو الـ20 عامًا من منزله بمنطقة الزاوية الحمراء، لشراء متطلبات أسرته من الطعام، لكنه تفاجأ بأحد أصدقائه يعترض طريقه، مستخدمًا سلاحًا أبيض وكلبًا خاصًا به، بعد مرور دقائق اشدد النقاش بينهما إلى مشاجرة ليبدأ صديق "محسن" بإعطاء الأوامر للكلب بالهجوم، ومن ثم أخرج صديق الشاب سلاحه الأبيض وسدد طعنة نافذة في القلب على إثرها سقط "محسن" جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام مرأى ومسمع من الجميع وفر المتهم هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

مكالمة هاتفية وجثة في منتصف الشارع

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة صباحًا عندما قرر الشاب "محسن" الخروج من البيت لشراء متطلبات والدته، لكنه لم يكن يعلم أن حياته ستنتهي بطعنة نافذة في القلب من أحد أصدقائه بعدما ترصد له بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، كانت الأم تنتظر مجىء نجلها لتناول وجبة الفطور سويًا، لكنها تلقت مكالمة هاتفية تخبرها بمقتل نجلها والإتيان لتلقي نظرة الوداع الأخير عليه، هرولت الأم مسرعة لمكان الحادث ومن ثم إلى المستشفى في محاولة منها لإنقاذ، لكنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته، وفقًا لما ذكره شقيق المجني عليه في حديثه لـ"الدستور".

المتهم ترصد للمجني عليه وقتله

وأضاف أن شقيقة لم يسبق له الشجار مع أحد لكن المتهم كان دائمًا يمارس البلطجة على الجيران وسكان المنطقة، مطالباً رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهم بعدما قتله بدم بارد أمام مرأى ومسمع من الجميع وتركه جثة هامدة غارقًا في دمائه.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثمان شاب مصاب بجرح طعني بالقلب إثر نشوب مشاجرة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر "مقيم بذات الدائرة" بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، على إثر إصابته سقط جثة هامدة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.