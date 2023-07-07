كيف تنجح الحكومة فى مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع فى الأسواق؟.. خبير يجيب

وضع الخبير الاقتصادي الدكتور حامد جميل عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين عدة مقترحات من أجل مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع في الأسواق.

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه، تعتبر مصر واحدة من الدول التي تواجه تحديات كبيرة في مجال التضخم وأسعار السلع. ومع ذلك، فهناك خطوات يمكن أن تساعد في تحقيق نجاح في خفض التضخم وتثبيت أسعار السلع.

وأوضح أنه فيما يلي تقرير يستعرض بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك:

1. السياسات النقدية المناسبة: يعد التحكم في النقد والسياسات النقدية الحكيمة أحد أهم العوامل في خفض التضخم. يجب على البنك المركزي المصري ضبط سياسات الفائدة والسيولة المتداولة بحذر للحد من زيادة التضخم وتثبيت الأسعار.

2. تعزيز الإنتاج المحلي: تعتمد مصر بشكل كبير على واردات السلع، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة لتكاليف النقل والجمارك وغيرها من العوامل. لذلك، يجب على الحكومة دعم الصناعات المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات وخفض الأسعار.

3. الاستثمار في البنية التحتية: يعد تحسين البنية التحتية للبلاد، مثل الطرق والجسور والموانئ، أمرًا ضروريًا للتخفيف من ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع. يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الاستثمار في هذه القطاعات وتحسينها، مما يساهم في تحسين كفاءة النقل وخفض تكاليف السلع.



4. مكافحة الفساد: يعد الفساد أحد العوامل التي تؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في العمليات المالية والحكومية، مما يسهم في تقليل التضخم وتثبيت الأسعار.

5. تعزيز الإنتاجية: من المهم زيادة معدلات الإنتاجية في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية بشكل أفضل. يجب على الحكومة تقديم الدعم والتشجيع لريادة الأعمال والابتكار وتحسين بيئة الأعمال، لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، مما ينعكس إيجابيًا على أسعار السلع.

6. التوعية والتثقيف المالي: يجب على الحكومة والمؤسسات المالية توفير برامج تثقيفية وتوعوية للجمهور حول كيفية التعامل مع التضخم وإدارة الأموال بشكل فعال. يمكن تعزيز الوعي المالي للمواطنين من خلال توفير المعلومات المتعلقة بالتضخم والتكاليف والاستثمارات الذكية.

7. تعزيز الاستقرار الاقتصادي: يلعب الاستقرار الاقتصادي دورًا حاسمًا في خفض التضخم وتحقيق استقرار أسعار السلع. يجب على الحكومة توفير بيئة سياسية واقتصادية مستقرة تشجع على الاستثمار وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

8. التعاون الدولي: يجب أن تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة التضخم وتثبيت أسعار السلع. يمكن تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، واستكشاف الفرص للحصول على التمويل والمساعدة الدولية في تطبيق إصلاحات اقتصادية.

9. تنظيم السوق ومراقبة الأسعار: يجب على الحكومة تعزيز التنظيم والرقابة على السوق لمنع الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع. يمكن تطبيق سياسات مراقبة الأسعار وتقديم الدعم المالي لتخفيض تكاليف السلع الأساسية وتحقيق التوازن في سوق العرض والطلب.

10. تحسين النظام الضريبي: يجب أن تعمل الحكومة على إجراء إصلاحات في النظام الضريبي لتحقيق العدالة الاقتصادية وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام. يمكن خفض الضرائب على السلع الأساسية وتحفيز الاستثمارات وتنشيط القطاع الخاص.

11. التخطيط الاقتصادي الشامل: يجب أن تتبنى الحكومة استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. يمكن تطوير خطط تنموية طويلة الأجل تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات الأساسية وتطوير البنية التحتية.