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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

شافكى المنيرى: "الوثائقية" تعرض الجزء الأول من فيلم "أسامة أنور عكاشة" فى يوليو

الكاتب الكبير أسامه
الكاتب الكبير أسامه أنور عكاشة

قالت الإعلامية شافكي المنيري، إن رموز مصر استطاعوا أن يعبروا عن مصر ، كل بتفكيره ومعايشته وبإحساسه ووجوده في الشارع المصري. 

وأضافت الإعلامية شافكي المنيري، خلال تقديمها برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن القناة الوثائقية المصرية تحضر مجموعة  من الأفلام الوثائقية المهمة التي تقدم من خلالها رموز مصر بشكل ليس فقط توثيقيًا وإنما بشكل تستطيع الأجيال الحديثة أن تتعرف عليه، خاصة وأن الأجيال الشابة لم تعايش كل الأعمال الفنية التي قدمتها الرموز، وبالتالي فإن الأجيال الشابة عندما ترى هذه الأعمال سيكون هناك فرصة أن تتعرف أكثر على رموز مصر. 

وأوضحت أن القناة الوثائقية ستعرض فيلما خاصا عن الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، حيث تعرض قناة “الوثائقية”  الجزء الأول من فيلم "أسامة أنور عكاشة" في يوليو، لافتة إلى أنه بمجرد سماع اسم أسامه أنور عكاشة فإن أول ما يتبادر للذهن هو المصريين والهوية المصرية، حيث استطاع أسامه أنور عكاشة أن يغوص في الشخصية المصرية وينقلها، فقد تمكن من نقل كل شخصية كان يقابلها أو يراها وتمس تاريخ مصر حتى وإن كانت بسيطة. 

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شافكى المنيرى: "الوثائقية" تعرض الجزء الأول من فيلم "أسامة أنور عكاشة" فى يوليو

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