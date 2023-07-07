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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط عائلة لاتهامها بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بمدينة طنطا

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط شخص ونجله ونجلته لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بشارع راغب باشا دائرة قسم ثان طنطا.

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بشارع راغب باشا دائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم ضبط شخص ونجله ونجلته لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم ضبط الأدوات المستخدمه في الواقعة، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المنزل وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عائلة لاتهامهم بالتنقيب الاثار أسفل منزل بمدينة

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