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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد رسالة تويتر إلى Meta.. إيلون ماسك: المنافسة مقبولة لكن الخداع مرفوض

ايلون ماسك
ايلون ماسك

قال رئيس شركة تويتر إيلون ماسك، الخميس، إن المنافسة مقبولة لكن الخداع مرفوض، وذلك بعد رسالة تويتر إلى ميتا. 

أضاف زوكربيرج  الرئيس التنفيذي لشركة Meta، أن تطبيق المواضيع تلقى 30 مليون اشتراك اعتبارًا من صباح الخميس على حساب المواضيع الذي تم التحقق منه، مؤكدًا أن التطبيق تلقى 30 مليون اشتراك اعتبارًا من صباح اليوم على حساب المواضيع التي تم التحقق منها.

وأرسلت Twitter إلى Meta خطابًا للإيقاف والكف يوم الخميس بشأن المواضيع التي تم إطلاقها حديثًا، حسبما أفادت مصادر مطلعة على وجود الرسالة لشبكة ABC News.

وقالت المصادر إن الخطاب يتهم ميتا باختلاس الأسرار التجارية لتويتر، زاعمًا أن ميتا استأجرت موظفين سابقين في تويتر احتفظوا بمعلومات خاصة.

وحاول Facebook التنافس مع Twitter بعدة طرق على مر السنين، بما في ذلك نسخ ميزات Twitter المميزة مثل الهاشتاج والموضوعات الشائعة، لكن، الآن، ربما تكون الشركة الأم لـFacebook تتخذ أكبر انتقاد لها على Twitter حتى الآن.

أطلقت Meta يوم الأربعاء رسميًا تطبيقًا جديدًا يسمى Thread الذي يهدف إلى توفير مساحة للمحادثات في الوقت الفعلي عبر الإنترنت ، وهي وظيفة لطالما كانت نقطة البيع الأساسية لتويتر.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Meta إن التطبيق تلقى 30 مليون اشتراك اعتبارًا من صباح الخميس، في حساب المواضيع الذي تم التحقق منه.

يبدو أن التطبيق يحتوي على العديد من أوجه التشابه مع Twitter من التخطيط إلى وصف المنتج. تؤكد القائمة التي ظهرت لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع على شكل دعابة ، على قدرتها على بناء متابعين والتواصل مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

وقال زوكربيرج في منشور على موقع "المواضيع" بعد الإطلاق: "تتمثل رؤية المواضيع في إنشاء خيار ومساحة عامة ودية للمحادثة":"نأمل في الاستفادة من أفضل ما يفعله Instagram وإنشاء تجربة جديدة حول النص والأفكار ومناقشة ما يدور في ذهنك."

الخداع تويتر إيلون ماسك المنافسة ميتا

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