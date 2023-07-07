لها فوائد صحية عقلية عديدة.. تعرف على فوائد الشوكولاتة في يومها العالمي

يحتفل العالم في 7 يوليو من كل عام باليوم العالمي للشوكولاتة، وفي هذه المناسبة السعيدة يجتمع عشاق الشوكولاتة وعشاق الحلويات من جميع أنحاء العالم للإشادة بالبهجة التي يشعرون به، وقد تأسس اليوم العالمي للشوكولاتة في عام 2009، وهو في الأصل احتفال بالذكرى السنوية المفترضة لإدخال الشوكولاتة إلى أوروبا في عام 1550.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال السطور التالية فوائد الشوكولاتة التي تعد اشهر انواع الحلويات في العالم حسب موقع "Hindustan times".

يمكن أن تكون الشوكولاتة مفيدة لك ولصحتك العقلية، فهي في شكلها الخام مليئة بالفوائد الصحية، واظهرت الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة والخالية من السكر والخالية من الإضافات تقدم فوائد صحية كبيرة.



1. تقلل من أعراض الاكتئاب

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على ناقل عصبي فينيل إيثيل أمين والذي يشارك في تنظيم الحالة المزاجية ويطلق الإندورفين الذي يمنح الشعور بالسعادة في الدماغ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 فإن الأشخاص الذين تناولوا أي كمية من الشوكولاتة الداكنة خلال فترتين من 24 ساعة كانوا أقل عرضة بنسبة 70٪ للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب من أولئك الذين لم يتناولوا الشوكولاتة، من بين الذين تناولوا الشوكولاتة، كان 25 ٪ الذين تناولوا معظمها أقل عرضة للقول إنهم عانوا من أعراض الاكتئاب.

2. تحسن الإدراك

تشير دراسة أجريت عام 2017 إلى أن استهلاك الكاكاو، يؤدي إلى تحسينات قصيرة وطويلة المدى في الإدراك العام والانتباه وسرعة المعالجة والذاكرة العاملة.

3. تحسن تدفق الدم

وجد بحث في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية أن الكاكاو يحسن صحة الأوعية الدموية، وأشارت دراسات أخرى إلى قدرته على خفض ضغط الدم، هذا يحسن تدفق الدم بشكل عام .

وهو أحد مفاتيح صحة الدماغ، لوحظ انخفاض تدفق الدم في دراسات التصوير المقطعي للدماغ مع الاكتئاب ، والانتحار ، والاضطراب ثنائي القطب ، والفصام ، و ADD / ADHD ، وإصابات الدماغ الرضحية ، والاكتناز ، والقتل ، وتعاطي المخدرات ، ونشاط النوبات ، وأكثر من ذلك.

4. تعزز الكيماويات العصبية المفرزة في الدماغ

تحتوي الشوكولاتة على فينيل إيثيل الذي يفرز الإندورفين في الدماغ.، هذه بعض من نفس المواد الكيميائية العصبية التي ينتجها الدماغ عندما تقع في الحب، لا عجب أن الكثير من الناس يقولون إنهم يحبون الشوكولاتة.

يعتقد أيضًا أن ذلك مرتبط ببعض اضطرابات الصحة العقلية، على سبيل المثال وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن ADD / ADHD يتميز بمستويات منخفضة واقترح العلماء أن تكون الشوكولاتة بديلاً آمنًا لمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية في علاج الاكتئاب.

5. تقلل من الالتهابات

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على نسبة عالية من مركبات الفلافانول ، والتي لها تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، ارتبط الالتهاب بمجموعة متنوعة من مشكلات الصحة العقلية ، بما في ذلك الاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والوسواس القهري والفصام واضطرابات الشخصية ومرض الزهايمر.

و تشير الدراسات العلمية أيضًا إلى ارتباط بين مستويات عالية من الالتهاب وانخفاض الدافع والسلوك الانتحاري ، إلى جانب تنشيط أجزاء من الدماغ تشعر بالرفض الاجتماعي والخوف والتهديدات .

6. تزيد من مادة السيروتونين

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة السيروتونين ، الناقل العصبي المعروف بتحسين الحالة المزاجية، ويزيد نشاط السيروتونين المنخفض من خطر الإصابة بالاكتئاب وقد يلعب دورًا في تطور مرض الزهايمر لدى كبار السن، وفقًا لبحث في علم الأدوية النفسية والعصبية .

7. لا تتناولها بدون حساب

الشيكولاتة الداكنة تقدم فوائد للدماغ والصحة العقلية ، لكن هذا لا يعني أن تناول المزيد منها أفضل للصحة، التزم بما لا يزيد عن أونصة واحدة وتأكد من اختيار مجموعة خالية من السكر وخالية من الألبان تحتوي على 70٪ كاكاو على الأقل.