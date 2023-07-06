"القاهرة الإخبارية": منح أمريكا ذخائر عنقودية لأوكرانيا فى منتهى الخطورة

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن منح أمريكا لأوكرانيا ذخائر عنقودية في منتهى الخطورة وتتجاوز به أمريكا المحظورات بمنح القنابل العنقودية لأي دولة غيرها.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا تريد منح أوكرانيا امتيازًا في ساحة المعركة، وفسره البعض بأنه قرار سياسي، ومن المقرر أن يعلن البيت الأبيض عن حزمة المساعدات لأوكرانيا غدًا.

وأكد أن الولايات المتحدة استنفدت كل الإمكانيات لمنح أوكرانيا أي امتيازات في المعركة ولم تجد أمامها إلا السلاح سيئ السمعة والمجرم دوليًا، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا أن يكون ذلك ردًا على التصعيد الروسي.

وأشار إلى أن أمريكا تسرع عملية تفوق أوكرانيا على أرض المعركة حتى إذا جلس الأوكران مع الروس يكون لهم القوة والقدرة على فرض بعض الشروط على روسيا.