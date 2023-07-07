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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"المصري واليوناني".. تاريخ إنشاء الخديوي عباس حلمي الثاني لأقدم المتاحف المصرية

المتحف المصري
المتحف المصري

استعرض المتحف اليوناني الروماني، التابع لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، تاريخ إنشاء المتحف المصري والمتحف اليوناني، كأقدم المتاحف التي تم إنشائها في مصر.

- المتحف المصري

وذكر المتحف اليوناني الروماني، عبر صفحته الرسمية على  موفع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه في 1 أبريل عام 1897 تم وضع حجر أساس المتحف المصري في حضور الخديوي عباس حلمي الثاني، وقام عالم المصريات الفرنسي "جاستون ماسبيرو" (1846-1916) بتنظيم عملية نقل الآثار إلى المتحف المصري.

 وتم افتتاحه في الخامس عشر في نوفمبر عام 1902 ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم، كما يعرض مجموعة كبيرة تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.

- المتحف اليوناني الروماني

وفي 17 أكتوبر 189  افتتح الخديوي عباس حلمي الثاني المتحف اليوناني الروماني بعد قرار بلدية الإسكندرية ببناء متحف الإسكندرية الحالي ليضم الآثار اليونانية الرومانية والقائم  بشارع فؤاد وكان المبنى من تصميم ديتريش وستيون على طراز المباني الإغريقية السائد في الإسكندرية.

- المتحف الوحيد المتخصص في الحضارة اليونانية الرومانية

ووفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام لمجلس الأعلى للأثار، أنه تم الانتهاء من أعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية إلى المتحف اليوناني الروماني بنسبة 99%، في إطار الاستعدادات الوشيكة لافتتاحه.

وتستمر أعمال تطوير المتحف اليوناني الروماني على قدم وساق، لافتتاحه الوشيك، وقد تم الانتهاء من أعمال العرض المتحفي ونقل القطع الأثرية إلى المتحف اليوناني الروماني بنسبة 99% في إطار الاستعدادات لافتتاحه، حيث سيكون نقلة كبيرة في خريطة السياحة العالمية لمحافظة الإسكندرية، كونه المتحف الوحيد المتخصص في الحضارة اليونانية الرومانية.

ويشمل المتحف على العديد من القاعات التي تضم الكثير من الآثار التي ترجع إلى العصر الفرعوني والبطلمي والروماني والقبطي، ومن محتوياته المومياوات الرومانية والعديد من التماثيل الهامة، مثل عجل أبيس والإمبراطور هادريان، وتمثال من الرخام الأبيض للمعبودة أفروديت ترتدي الصندل الخاص بها وبجوارها الكفل ايروس المجنح، وتمثال رخامي للمعبود سيرابيس وآخر للامبراطور ماركوس أوريليوس وغيرها من القطع المتميزة، وغيرها، بالإضافة إلى مقبرتان أحدهما ترجع للعصر البطلمي والأخرى للعصر الروماني.

الآثار المصرية القديمة الخديوي عباس حلمي الثاني الدكتور مصطفى وزيري العصرين اليوناني والروماني المتحف اليوناني الروماني

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