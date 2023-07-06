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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير أمن المعلومات: تطبيق "ثريدز" يمتلك مميزات كبيرة تفوق "تويتر"

عمرو صبحي
عمرو صبحي

قال المهندس عمرو صبحي خبير أمن المعلومات، إن تطبيق ثريدز ”Threads" يأتي كمحاولة جديدة من شركة ميتا لمنافسة تويتر في مجال التدوين الصغير والتواصل الاجتماعي.

وأشار خبير أمن المعلومات في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن إطلاق التطبيق الجديد يعد خطوة جيدة من ميتا لتوسيع مجال عملها والدخول في سوق التواصل الاجتماعي، ومن الممكن أن ينجح هذا التطبيق إذا تم تحسين بعض الجوانب والتغلب على التحديات التي تواجهه.

وأوضح ان هذا التطبيق يعتبر موازيًا لتطبيق "Twitter"، ولكن يتميز بالعديد من المزايا التي تفوق تويتر في بعض النواحي ، ويأمل الكثيرون أن ينجح هذا التطبيق في جذب عدد كبير من المستخدمين وأن يصبح منافسًا قويًا لتويتر.

وأضاف “صبحي” أنه على الرغم من المزايا الإضافية التي يقدمها التطبيق الجديد، إلا أنه يواجه تحديًا كبيرًا في جذب عدد كبير من المستخدمين والحفاظ عليهم على المنصة.

وتابع: “من المهم أن يعمل التطبيق على توفير تجربة مميزة ومختلفة لجذب المستخدمين”، مشيرا إلي أنه سيكون من المثير للاهتمام متابعة تطورات هذا التطبيق ورؤية ما إذا كان سينجح في تحقيق أهدافه ومنافسة تويتر على المدى الطويل.

وأعلنت شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) عن إطلاق تطبيق "ثريدز Threads" خلال الساعات الماضية، وهو تطبيق جديد يهدف إلى منافسة تويتر في مجال التدوين الصغير والتواصل الاجتماعي. يعتبر التطبيق موازيًا لتويتر ولكن يقدم بعض المزايا الإضافية التي تفوق تويتر في بعض النواحي.

ويعتمد تطبيق "ثريدز Threads" على فكرة التدوين الصغير والمنشورات القصيرة، ويسمح للمستخدمين بإنشاء خيوط متصلة من التغريدات القصيرة. كما يسمح التطبيق بمشاركة الصور والفيديو والموسيقى والمواقع، ويمكن للمستخدمين إضافة تعليقات وردود على التغريدات، ومتابعة ما يحدث في خيوط التغريدات.

يأتي إطلاق تطبيق "ثريدز Threads" في ظل المنافسة الشديدة بين شركات التواصل الاجتماعي، حيث تسعى شركة ميتا لتقديم تطبيق مميز يفوق تويتر في بعض النواحي. وبالنظر إلى أن شركة ميتا تمتلك خبرة واسعة في مجال التواصل الاجتماعي، فقد يكون لديها القدرة على تحقيق نجاح كبير في هذا المجال.

مميزات تطبيق “ثريدز"

ويتميز تطبيق "ثريدز Threads" ببعض الخصائص، مثل إمكانية إنشاء خيوط التغريدات ومشاركة الصور والفيديو. كما يمكن للمستخدمين إنشاء مجموعات خاصة، وذلك يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يرغبون في التواصل مع مجموعة محددة من الأشخاص.

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