شاب من ذوي الهمم: "الريس اهتم بينا ووفر لنا جميع الخدمات"

قدمت المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) كثير من الخدمات لذوي الهمم داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وكان من أهمها توفير فرص عمل وإتاحة الخدمات الطبية لهم، بجانب تنظيم الندوات التوعوية لإنهاء ظاهرة التنمر التي يعاني منها أصحاب الهمم، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى ذوي الهمم بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

الرئيس اهتم بنا ووفر جميع الخدمات لنا

محمد إبراهيم طالب بالفرقة الثالثة بكلية الزراعة من قصار القامة، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تهميش المجتمع له كما أنه تعرض للكثير من التنمر وسط زملائه، وتمنى فقط أن تنتهي تلك المشاكل التي يواجها ذوي الهمم، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالخير وحققت جميع مطالب ذوي الهمم كما أنها وفرت لهم فرص عمل وخدمات صحية.

وقال محمد، لـ«الدستور» إن الكثير من الأعمال التليفزيونية والمسرحيات تسبب في التقليل من شأن قصار القامة وذوى الاحتياجات الخاصة والتنمر عليهم، عبر منح بعضهم أدوارًا فكاهية وجعلهم مادة للسخرية، وذلك جعل ظاهرة التنمر تزداد بشكل كبير، وذكر أن بعد مبادرة «حياة كريمة»الوضع تغير تمامًا حيث عملت على توفير فرص عمل لذوي الهمم ، إلى جانب توفير الخدمات الصحية لهم ومتابعة حالتهم الصحية ، كما قامت المبادرة بتنظيم الندوات التوعوية للإنهاء ظاهرة التنمر.

وأضاف أن الرئيس السيسي اهتم بشكل كبير بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم في كل المصالح الحكومية وغيرها، كما أن ذوى الاحتياجات أصبحوا يشاركون في الحياة العامة والمبادرات المجتمعية بشكل مكثف، لتغيير نظرة المجتمع إليهم، لأن أغلب المواطنين يعطفون عليهم، ويتعاملون معهم على أنهم قليلو الحيلة لا يمكنهم تنفيذ أي عمل، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لذوي الهمم داخل القرى النائية، كما وجه الشكر للرئيس السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الأمان لذوي الاحتياجات ووفرت لهم حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.