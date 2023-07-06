استجابة لاستغاثة أم بعد تغيب نجلتها.. الداخلية: "سافرت للعمل بشرم الشيخ"

كشفت أجهزة الأمن يوزارة الداخلية حقيقة الاستغاثة التي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول تغيب فتاة عن منزلها مُنذ تاريخ 27 يونيو الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من والدة الفتاة بتغيب نجلتها "مقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة"، بعد خروجها من منزل والدها.

وتابعت أنه بتاريخ 2 يوليو، حضرت المُبلغة وبرفقتها كريمتها "المُتغيبة" وأقرت بعودتها للمنزل وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها للعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء "دون علمها " وبسؤال المُتغيبة أيدت ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.