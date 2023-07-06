عثمان عثمانية: الاقتصاد الألمانى يواجه اضطرابات كبيرة

قال عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة، إن الاقتصاد الألماني يعاني، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا تواجه اضطرابات كبيرة وارتفاع حالة العثر المالي بين شركاته، وهذا أمر طبيعي نتيجة النزاع الذي يعيشه العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ورفع سعر الفائدة.

وتابع، أنه منذ العام الماضي وحتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان هناك حالات عسر مالي الشركات متوسطة الاقتصاد الألماني، مشيرًا إلى أن اليوم يوجد ركود وانكماش، بنسبة 3% في الفصل الأول من العام الماضي وتبعه 5% في الفصل الأخير من نفس العام.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.5% وهو الأضعف بين كل الدول الصناعية، مؤكدًا أن ما يزيد الأمر سوءا هو أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تم رفعها في 8 مناسبات متنوعة لتصل إلى 4% بعد أن كانت صفر في المائة في 2021، مما سيزيد حالات الإفلاس خلال الفترة المقبلة.