ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عثمان عثمانية: الاقتصاد الألمانى يواجه اضطرابات كبيرة

الاقتصاد الألماني
الاقتصاد الألماني

قال عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة، إن الاقتصاد الألماني يعاني، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ألمانيا تواجه اضطرابات كبيرة وارتفاع حالة العثر المالي بين شركاته، وهذا أمر طبيعي نتيجة النزاع الذي يعيشه العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ورفع سعر الفائدة.

وتابع، أنه منذ العام الماضي وحتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان هناك حالات عسر مالي الشركات متوسطة الاقتصاد الألماني، مشيرًا إلى أن اليوم يوجد ركود وانكماش، بنسبة 3% في الفصل الأول من العام الماضي وتبعه 5% في الفصل الأخير من نفس العام.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.5% وهو الأضعف بين كل الدول الصناعية، مؤكدًا أن ما يزيد الأمر سوءا هو أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تم رفعها في 8 مناسبات متنوعة لتصل إلى 4% بعد أن كانت صفر في المائة في 2021، مما سيزيد حالات الإفلاس خلال الفترة المقبلة.

استاذ الاقتصاد الاقتصاد الالماني اضطرابات العثر المالي صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة المرتفعة حالات الإفلاس

مواد متعلقة

خبير دولى: ألمانيا اعتبرت الإنفاق العسكرى أولوية فى ميزانية 2024

جاءت من أوكرانيا.. تفاصيل القبض على خلية إرهابية فى ألمانيا

محلل سياسى يكشف سبب زيادة ألمانيا ميزانية الإنفاق الدفاعى فى هذا التوقيت

نشرة تعريفية عن قديسات الكنيسة الأرثوذكسية في ألمانيا

وزير السياحة والآثار يستقبل سفير ألمانيا لبحث تعزيز التعاون بين البلدين

ألمانيا تحث كييف على تجنب ضرب الأراضى الروسية

"القاهرة الإخبارية": ماكرون يؤجل زيارته إلى ألمانيا بسبب الأوضاع الداخلية لبلاده

الأكثر قراءة

كيفية استخدام تطبيق "ثريدز" المنافس الشرس لتويتر

مصر تسدد نصف تريليون جنيه التزامات مالية خلال 8 أشهر

مصايف المصريين.. المدن الساحلية ترفع شعار «كامل العدد» وتخصيص شواطئ مجانية للمواطنين

محافظ بنى سويف: المشروعات نجحت فى تحويل المحافظة من الأكثر فقرًا إلى الأكثر جذبًا للاستثمارات

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

"الدستور" يحاور أصحاب مشروعات التخرج بـ"فنون المنصورة" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا