مدير تعليم السويس يكشف تفاصيل اطلاق منصة لنقل التلاميذ إلكترونيا

أطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، اليوم الخميس، منصة الكترونية، لنقل التلاميذ والطلاب بين المدارس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ياسر عمارة، إنه المنصة ستبدأ العمل من اليوم 6 يوليو 2023 حتى 15 أغسطس 2023 ولن ينظر إلى أي طلبات بعد هذا الموعد.

وأضاف عمارة في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه شدد على إدارات المدارس بعدم قبول أي ملفات ورقية من أولياء الأمر أثناء فترة التسجيل على المنصة ولحين إعلان نتيجه تنسيق القبول.

وأوضح مدير تعليم السويس أن التحويلات المدرسية لجميع المراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزه لغات ورياض الأطفال والتعليم الأساسي تتم إلكترونيًا فقط من خلال الموقع الإلكتروني https://student.edusuez.com/?fbclid=IwAR17SCcKJNriUEN0_r4EA8Y6EGxyyA2C-Zox-u2jNvN2X2G9XHEN9AuW3jA

وأشار ياسر عمارة الى أن التعليم الخاص والتعليم الثانوي عام وفني مستثنون من التحويل الإلكتروني.

وأكد عمارة أن المديرية غير مسؤولة عن أي تحويلات أو إجراءات أو بيانات تتم خارج هذا الإطار، مضيفًا إلى أن متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول على الموقع بعد أسبوعين للمدارس الحكومية عربي وبعد انتهاء فترة التحويلات للمدارس الرسمية لغات 30 أغسطس من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

وأشار مدير تعليم السويس ياسر عمارة إن تيسير الإجراءات على أولياء الأمور يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي بدعم من محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالسويس أعلنت في وقت سابق حصولها على المركز الأول على مستوى مدارس التعليم الصناعي على مستوى الجمهورية بحصول الطالبة ندى السيد على المركز الأول في نتيجة الثانوية الفنية الصناعية بمجموع 99.3%.