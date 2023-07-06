قناة الناس.. أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم لأنها معلقة بعرش الرحمن (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تدعى جيهان، مفاده أن هناك مشاكل كثيرة مع أخوتها وتريد قطع صلة الرحم معهم، فما حكم ذلك؟.

قال أمين الفتوى، الخميس، خلال لقائه في برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، المشكلة اللي بينك وبين أخواتك لا يجوز أن تصل إلى قطع صلة الرحم، لأنها معلقة بعرش الرحمن، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، يبقى لما نقطع الرحم يبقى كده البركة هتنقطع عنه في الرزق والمال والذرية وكل أنواع الأمور التي تخص الإنسان.

وتابع: "وصلة الرحم ليس مع من تكلمهم، لأن سيدنا النبي أخبرنا إن الواصل هو اللي الناس بعيده عنه ولا يحدثوه وهو بيكلمهم وبيروح لهم ويصل رحمه، فبالتالي حضرتك تكلميهم في التليفون وتسلمي عليهم، ردوا عليكي خير وبركة، ما ردوش أو تعاملوا بطريقة غير لائقة يبقى أخذتي الأجر والثواب".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس"، عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.