إحالة عامل دليفرى للجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة فى أكتوبر

أحالت النيابة العامة بأكتوبر عامل دليفري إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة عمرها 14 عامًا.

واعترفت المجني عليها بإقامة علاقة غير شرعية مع عامل الدليفري، وذلك في سبيل إقناع والدتها بقبول خطبتهما، إلا أن عامل الدليفري قرر خلال تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفتاة هي من أقنعته بممارسة العلاقة الكاملة حتى تقنع والدتها بالموافقة على الزواج منه.

وأضافت الفتاة أن عامل الدليفري يعمل في سوبر ماركت، وكانت تقوم بشراء طلبات المنزل من هناك، ثم نشأت بينهما علاقة وأقنعها بالذهاب معه لمنزل مهجور وأقام علاقة غير شرعية معها.

وأمام النيابة العامة في الجيزة، أدلى المتهم بهتك عرض طالبة عمرها 14 عامًا في أكتوبر، باعترافات تفصيلية حيث قرر بأنه يعمل في سوبر ماركت عامل دليفري، وكانت الفتاة القاصر تحضر إلى مقر عمله لشراء مستلزمات منزلها وشاهدها أكثر من مرة حتى أعجب بها، وفي يوم من الأيام اتصلت به، وحين سألها عن هويتها رفضت إخباره، إلا أنها عاودت الاتصال به في وقت لاحق وبدأت في التعرف عليه، بحسب اعترافاته.