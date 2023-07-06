ممثل برلمان الاتحاد الأوروبي: خطوات للدولة المصرية جادة في دعم حقوق الإنسان

التقي النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، بالنائب ديفيد ماكاليستر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الإتحاد الأوروبي، لبحث سبل بناء جسور التواصل بين البرلمانين لتعزيز العلاقات والتفاهم نظرًا لأهمية ومكانة مصر الاستراتيجية لدى دول الإتحاد الأوروبي، ذلك من خلال الحوار والمناقشات المتبادلة.

وأشار “ماكاليستر” إلى أن ما قامت به مصر خلال الفترة الماضية من اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واصدار العديد من المبادرات وحزم الحماية المجتمعية وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هي خطوات ملموسة وهامة.

وأكد انه يتطلع إلي نتائج الحوار الوطني من خلال التوصيات والقرارات الصادرة بشأنه وأكد أيضًا، أن المواقف لا تجزاء وعلي أوروبا مساندة دولة هامة مثل مصر.

واستعرض “رضوان ” مفهوم حقوق الانسان من المنظور المصري لأن حقوق الانسان في المطلق تختلف بين دولة وأخرى وأكد أن محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الصادرة في سبتمبر 2021 تعد عقد ملزم من السلطة التنفيذية تجاة المجتمع المدني والمجتمع ككل ، يشرف عنها وعن تنفيذ محاورها البرلمان بصفته السلطة التشريعية وهي المنوط بها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الي مبادرة حياة كريمة والقضاء على فايروس سي وبناء المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب الزيادة المستردة في اعداد السكان واعادة ترميم المدن القديمة وبناء شبكات الطرق والمواصلات والخدمات العامة.

وتناول “رضوان” خلال حديثه، تحديات ملف الهجرة الغير شرعية واستضافة مصر لأكثر من 10 ملايين لاجئ ودور مصر في مكافحة الجريمة والارهاب المنظم اذا لم تتخذ مصر هذه الخطوات الايجابية والهامة متمثل في استخدام مصر كدولة معبر للمهاجرين واللاجئين والارهابيين.

وفي نهاية اللقاء، شدد رضوان علي اهمية زيارة ماكاليستر وطلب منه ضرورة بناء جسور التواصل الدائم سواء بالزيارات الرسمية من قبل برلمان الاتحاد الاوروبي بلجانه المختصة للوقوف على الوضع في مصر بدون رتوش أو افتراءات .