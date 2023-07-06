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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية في كازاخستان بسبب إنذار حريق

مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ

كشفت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي، التفاصيل الكاملة لواقعة هبوط طائرة مصرية تابعة لإحدى شركات الطيران المصرية الخاصة، اضطراريا في مطار أكتوبيسك بكازاخستان، بعد وجود إنذار حريق كاذب غرفة الأمتعة والعفش بالطائرة.

وأكدت المصادر أن الرحلة التابعة الشركة (Red Sea) من طراز بوينج 800/737 كانت في طريقها من مطار شرم الشيخ الدولي ومتجهة إلى مطار  آستانا الدولي بكازاخستان، على متنها نحو 185 راكبا كازاخستانيا، بمجرد دخولها أجواء كازاخستان فوجئ قائد الرحلة بوجود إنذار من جهاز الحرائق على متن الطائرة يشير إلى وجود حريق في غرفة العفش على الطائرة.

على الفور اتخذ قائد الرحلة كافة الإجراءات طبقا لمعايير السلامة الدولية، وتواصل مع برج المراقبة بمطار أكتوبيسك، لطلب الهبوط الاضطراري لوجود حريق، وتم السماح له بالهبوط، وبمجرد هبوط الطائرة بسلام تم إنزال الركاب وفحص غرفة العفش بالطائرة، وتبين وجود عطل في جهاز الإنذار ولا يوجد أي حريق على الطائرة.

وقالت المصادر، إنه بعد التأكد من سلامة الطائرة، استكملت رحلتها مرة ثانية إلى مطار آستانا في كازاخستان، وهي في طريق العودة بسلام إلى مطار شرم الشيخ الدولي مرة ثانية على متنها فوج سياحي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا مقطع فيديو منسوب لطائرة مصرية تابعة لشركة red sea تهبط اضطراريا في الساعة 4.30 فجرا في مطار أكتوبيسك، بسبب  وجود إنذار بحريق داخل غرفة الأمتعة في الطائرة.

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