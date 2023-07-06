يهتم العاملون بالجهاز الإداري للدولة بالبحث عن جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023، والذي توضح وزارة المالية في بيان صادر عن الكتاب الدوري لصرف مرتبات العاملين.

جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023



نعرض في هذا التقرير تفاصيل جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023، وفق ما أعلنته وزارة المالية للقطاعات العاملة.

يبدأ صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة من..

الأحد 23 يوليو 2023

الإثنين 24 يوليو 2023

الثلاثاء 25 يوليو 2023

الأربعاء 26 يوليو 2023

الخميس 27 يوليو 2023

ويكون صرف المتأخرات للعاملين يوم 9 و10 و11 من الشهر ذاته.



مرتبات العاملين بالدولة بأخر زيادة معلنة



يكون صرف مرتبات يوليو 2023 بأخر زيادة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم صرفها من أبريل الماضي وهي الزيادة الأخيرة في السنة المالية المنتهية يونيو الماضي.

وكانت الزيادة بقيمة 1000 جنيه للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، والموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، ومن تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، كذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

واستفاد من هذه الزيادة 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة بداية، وبلغت تكلفة الزيادة 45 مليار جنيه.

قيمة المرتبات بعد آخر زيادة مالية

- 10000 جنيها مرتب للدرجة الممتازة

- 7600 جنيها مرتب للدرجة العالية

- 6400 جنيها مرتب لدرجة مدير عام

- 5800 جنيه مرتب للدرجة الأولى

- 5200 جنيها مرتب للدرجة الثانية

- 4740 جنيها مرتب للدرجة الثالثة

- 4480 جنيها مرتب للدرجة الرابعة

- 3500 جنيه مرتب للدرجة السادسة وما يعادلها