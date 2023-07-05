ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لموظفي القطاع الحكومي

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من الموظفين في الدولة والعاملين بالجهاز الإداري، والتي تزامن موعدها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لذا قام البعض بالبحث عبر الإنترنت عن تلك المواعيد، وحرصا من الدستور على تقديم أفضل الخدمات للقراء ننشر في هذا الإطار جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

يعتزم وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM، حيث سيتم البدء في الصرف يوم الأحد الموافق 23 يوليو وسيستمر حتى الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته.

 وقد أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع شهر مايو 2023، عن تنفيذ حركة ترقيات لجميع الدرجات المستحقة في يوليو الجاري بتكلفة بلغت مليار جنيه، وسيتمكن جميع الموظفين المستحقين للترقيات من حساب قيمة الحد الأدنى لمرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة. 

اعرف بالتفصيل مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

قيمة مرتبات شهر يوليو 2023 الجديدة

وفي حالة حصولهم على ترقية في يوليو 2023، فإنهم سيحصلون على رواتب مختلفة وفقًا للجدول الآتي:
- الدرجة الوظيفية: الدرجة العالية، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 8500 جنيه.
- الدرجة الوظيفية: المدير العام، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 7000 جنيه.
- الدرجة الوظيفية: الدرجة الأولى، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 6500 جنيه.
- الدرجة الوظيفية: الدرجة الثانية، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 5500 جنيه.
- الدرجة الوظيفية: الدرجة الثالثة، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 5000 جنيه.
- الدرجة الوظيفية: الدرجة الرابعة، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 4500 جنيه.
- الدرجة الوظيفية: الدرجة الخامسة، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 4000 جنيه.
- الدرجة الوظيفية: الدرجة السادسة، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 3500 جنيه.
- حاملو الماجستير، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 6000 جنيه.
- حاملو الدكتوراه، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 7000 جنيه.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

الجدير بالذكر أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بدءًا من 24 أغسطس، وسيتم صرف مستحقات المتأخرات في الأيام 7، 9، و10 من نفس الشهر. 

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

كما سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، وستتاح مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، طارق بسيوني، العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

صرف مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو وزير المالية الدكتور محمد معيط مرتبات شهر أغسطس 2023 مرتبات شهر سبتمبر 2023 صرف مرتبات شهر يوليو 2023

الأكثر قراءة

الأولى فنى تجارى.. الابنة الطموحة تُحقق الحلم رغم الصعاب: السر فى "عربة الترمس"

عبدالمنعم السيد: انسحاب مصر رسميًا من معاهدة الحبوب يهدف لتحقيق الأمن الغذائى

الرئيس السيسى ينيب المحافظين حضور احتفالات العام الهجرى

"الإسكان" تبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع "CSCEC" الصينية

أسعار الأسماك بسوق العبور للمستهلك في الأسواق.. اليوم

الأهلى يسعى لاستعادة الانتصارات على حساب الإسماعيلى الجريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يبدأ سحب قواته من مخيم جنين

تفاصيل إصابة شاب فلسطينى فى الرأس برصاص الاحتلال فى جنين

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا