موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 لموظفي القطاع الحكومي

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.. أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من الموظفين في الدولة والعاملين بالجهاز الإداري، والتي تزامن موعدها بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، لذا قام البعض بالبحث عبر الإنترنت عن تلك المواعيد، وحرصا من الدستور على تقديم أفضل الخدمات للقراء ننشر في هذا الإطار جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

يعتزم وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين بالدولة من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM، حيث سيتم البدء في الصرف يوم الأحد الموافق 23 يوليو وسيستمر حتى الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته.

وقد أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع شهر مايو 2023، عن تنفيذ حركة ترقيات لجميع الدرجات المستحقة في يوليو الجاري بتكلفة بلغت مليار جنيه، وسيتمكن جميع الموظفين المستحقين للترقيات من حساب قيمة الحد الأدنى لمرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة الجديدة.

قيمة مرتبات شهر يوليو 2023 الجديدة

وفي حالة حصولهم على ترقية في يوليو 2023، فإنهم سيحصلون على رواتب مختلفة وفقًا للجدول الآتي:

- الدرجة الوظيفية: الدرجة العالية، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 8500 جنيه.

- الدرجة الوظيفية: المدير العام، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 7000 جنيه.

- الدرجة الوظيفية: الدرجة الأولى، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 6500 جنيه.

- الدرجة الوظيفية: الدرجة الثانية، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 5500 جنيه.

- الدرجة الوظيفية: الدرجة الثالثة، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 5000 جنيه.

- الدرجة الوظيفية: الدرجة الرابعة، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 4500 جنيه.

- الدرجة الوظيفية: الدرجة الخامسة، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 4000 جنيه.

- الدرجة الوظيفية: الدرجة السادسة، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 3500 جنيه.

- حاملو الماجستير، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 6000 جنيه.

- حاملو الدكتوراه، قيمة الراتب بعد الزيادة الجديدة: 7000 جنيه.

صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

الجدير بالذكر أنه سيتم صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 بدءًا من 24 أغسطس، وسيتم صرف مستحقات المتأخرات في الأيام 7، 9، و10 من نفس الشهر.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

كما سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر بدءًا من 21 سبتمبر، وستتاح مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وناشد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، طارق بسيوني، العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.