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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

مرتبات
مرتبات

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء شهر يوليو ويشغل بال العاملين والموظفين في مؤسسات الدولة معرفة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة المالية في مصر منذ أيام، ميعاد صرف المرتبات، لكافة العاملين في كل الوزارات والهيئات وجميع الجهات التابعة لها، وذلك عقب الانتهاء من صرف المرتبات، بعد قرار تبكير عملية الصرف، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، وأماكن الصرف.

ويبحث آلاف من المواطنين عن ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، وتحديدًا عقب قرار تبكير صرف مرتبات شهر يونيو وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وسيتساءلون عن استمرار التبكير أم سوف تعود موعد الصرف كما كانت سابقًا.

موعد صرف مرتبات يوليو 2023

من المقرر أن سيتم صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023، بداية من يوم السبت الموافق يوم 23 يوليو 2023، بينما ستصرف متأخرات شهر يونيو خلال أيام (الأحد والاثنين والثلاثاء)، وسيوافق أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية في العاملين في جميع الجهات الإدارية عدم التزاحم على كافة ماكينات الصراف الآلي، وخاصة أن المرتبات سوف تكون متاحة في أي وقت، وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد في كل الجهات الإدارية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

موعد صرف معاشات يوليو 2023 ومنافذ الصرف المتاحة

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة

  1. سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.
  2. ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.
  3. ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.
  4. ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.
  5. ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.
  6. ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.
  7. ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.
  8. ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.
  9. سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيها.

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موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للعاملين في القطاع الحكومي

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