قبل انتهاء "ريفو 2".. "الدستور" ترصد مسار شخصيات وقصص أبطال الجزء الأول

رحلة ممتعة إلى أجواء فترة التسعينيات، وكواليس فرق الأندرجراوند الغنائية، تتلخص خلال أحداث مسلسل "ريفو" الذي يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل ومحبي الدراما المصرية عن كافة تفاصيل أحداثه ومسار شخصياته مع تصاعد أحداث الموسم الثاني الذى يضم 10 حلقات، وعرض الحلقات الـ 6 من الجزء الثاني من المسلسل.

يأتي ضمن الأعمال الأصلية لمنصة watch it الرقمية، ونجح في حصد نسب مشاهدة عالية ونجاح جماهيري كبير خلال الموسم الأول..

ومنذ مرحلة الترويج لمسلسل "ريفو" وبطلها النجم أمير عيد الذي يجسد دور البطل "شادى أشرف"، ونحن ننتظر التعرف على قصة الفرقة الغنائية الكاملة التي غيرت شكل الموسيقى في التسعينيات، لتصبح الفرقة الأولى في صيف العجمي وسط تفاعل الجمهور الكبير من الشباب بعد تقديم أعمال جديدة لهم ونجاح خطة إعادة التلميع من جديد، بعد فترة من الانحدار خلال الفترة الماضية، إلى أن كانت نهاية الموسم الأول صادمة للجميع وتتمثل فى وفاة "شادي أشرف" صاحب فكرة تأسيس فرقة "ريفو"، ويتابع الجمهور أحداث الجزء الثاني حاليا لمعرفة كانت وفاة "شادي أشرف" التى مثلت صدمة كبيرة سواء لزملائه في الفريق في الماضي، أو لـ"مريم" فى الحاضر، والتى تجسد دور البطولة النسائية خلال الأحداث وتقوم بدورها الفنانة الشابة ركين سعد، وتدور معظم أحداث حلقات الجزء الثاني على طريقة "الفلاش باك"

"الدستور" ترصد خلال السطور التالية أبرز أبطال المسلسل، وتفاصيل مسار شخصياتهم فى أحداث "ريفو".

أمير عيد.. شادى أشرف نجم الأندرجراوند ومؤسس فرقة ريفو

النجم أمير عيد.. هو بطل المسلسل، يجسد خلال الأحداث مطرب راب يحمل اسم "شادي أشرف" وهو المغني الرئيسي ومؤسس لفرقة "ريفو"، يسعى لتحقيق حلمه لتكوين فرقة موسيقية مختلفة ومميزة تغير من عالم الموسيقى المعتاد.

بدأ رحلته الحقيقية أول صيف 1998 بعدما قام بتأليف عدة أغانٍ وأحيا أول حفلة لفريق ريفو في العجمى، فى نهاية الجزء الأول اختفى ورحل "شادى" في ظروف غامضة، لم نعرف أية تفاصيل عن الحادث وتوقيته وكيفية وقوعه، رغم أن البناء الدرامي للأحداث بالكامل مبني على رحيله، وهو ما يتم كشفه خلال أحداث الجزء الثاني الذي يحمل العديد من المفاجآت.

ركين سعد.. "مريم" التى تبحث عن رحلة ريفو لكتابة سيناريو كاملا

الفنانة ركين سعد.. تجسد دور "مريم فخر الدين"، وهي بنت المؤلف "حسن فخر الدين" ويجسده الفنان محسن محيى الدين "، تتطور الأحداث التى تُجبر "مريم" على اكتشاف بعض الوقائع التي تتسبب في تغيير حياتها بشكل كامل، وتحاول خلال حلقات الجزء الثاني معرفة كل ما يخص فرقة "ريفو" لاستكمال كتابة سيناريو الفيلم عنهم الذي بدأ والدها "حسن" قبل وفاته، إذ كان له علاقة كبيرة بفرقة ريفو الموسيقية قبل ما يقرب من ربع قرن.

وبعد وفاة حسن فخر الدين اتفقت "مريم" مع باقى أعضاء الباند أن يرسلوا لها فويس نوت يحكون لها ماذا كانوا يفعلون من قبل.

بعد توصلها بمساعدة اليوتيوبر وصانع محتوى عن المزيكا يدعى "زيكو"، ويجسده الفنان الشاب محمد مولى، يوصل "مريم" إلى بيت شادي، لتكتشف أنه توفي في حادث قبل عشرين عاما، ومن هنا تبحث كيف حدثت الوفاة بالضبط؟ وكيف كان وقعها على حسن فخر الدين "محسن محيي الدين"، الذي تعامل معه كوالده ودعم الفرقة في بدايتها؟

إيفا.. "ليلى" صندوق أسرار حسن ولديها الحقيقة الكاملة

قدمت الفنانة إيفا، دورا مميزا من خلال شخصية "ليلى" السيدة المسنة المصابة بـ"ألزهايمر"، وفجرت خلال نهاية أحداث الجزء الأول مفاجأة، عندما اجتمعت مع ركين سعد "مريم" وكشفت لها انها كانت إحدى زوجات الكاتب الكبير "حسن فخر الدين"، ولمحت لها أنها ليست أم "شادي" فحسب، بل وأم "مريم" أيضا، ومن هنا تتطور الأحداث.

حسن أبوالروس.. أباظة الذى تحول من عازف جيتار إلى مؤذن

الفنان حسن أبو الروس.. يجسد في مسلسل ريڤو شخصية "أباظة" وهو عازف اليكتريك جيتار موهوب، وآخر شخص انضم لفرقة ريڤو، تحول به الظروف وتنقلب حياته رأسا على عقب؛ ليتحول من عازف جيتار مرح في الاستوديوهات وأحد أعضاء فرقة "ريفو" إلى شاب ملتح يؤذن للصلاة في المسجد المجاور لبيته، ويبتعد تماما عن عالم الموسيقى ويكره كل ما يذكره بالموسيقى والفرقة، وخلال الحلقات يمكن في الموسم الجديد الذى يعرض حاليا نكتشف كيف حدثت هذه التحولات في شخصية "أباظة"، خاصة بعد إصراره إبلاغ "مريم" بكل الحقيقة وأن يرسل كل شخص من الفرقة التسجيل الصوتى المتفق عليه، ويرون خلاله كل ما حدث فى العجمى وحفلاته لحد آخر حفلة.

صدقي صخر.. "مروان" يتلقى العلاج النفسي بعد محاولة انتحار فاشلة

يشارك الفنان الشاب صدقي صخر خلال الأحداث بشخصية "مروان" وهو شاب خجول، ساعدته المزيكا أن يجد نفسه، ويواجه أزمات الحياة، يتلقى العلاج النفسي بعد محاولة انتحار فاشلة، بسبب انهيار كل أحلامه وخلال الحلقات المقبلة سيعرف المشاهد الأسباب والتفاصيل الكاملة التى وصلت "مروان" لدرجة الإقدام على إنهاء حياته.

محسن محي الدين.. "حسن" صندوق أسرار "ريفو"

الفنان القدير محسن محيي الدين، يقدم دور الكاتب الكبير حسن فخر الدين، وهو والد ركين سعد خلال الأحداث، كان له علاقة كبيرة بفرقة ريفو الموسيقية قبل ما يقرب من ربع قرن، وهو ما كشفته الأحداث خلال بداية الموسم الثانى عن طريقة الفلاش باك، عندما يتذكر أباظة "حسن أبوالروس" جلسته مع حسن فخرى الدين " محسن محيى الدين" ويسألع لماذا هو والد شادى ولكن اسم والد شادى أشرف.

ليرد حسن على أباظة، قائلا: "تزوجت والدة شادى وهو عنده 10 سنين كنت باخده من إيده كل يوم للمدرسة وأذاكر له وكل أسبوع كنت لازم أذهب به إلى السينما في وسط البلد يختار الفيلم على مزاجه وكنت معاه وهو أول مرة يجيب شريط مزيكا وأنا جبت له أول جيتار كنت بسمعه وهو بيحاول يعزف وكنت عاوز أسنده في السر قبل العلن وقدام نفسه والدنيا كلها والأب دائما نفسه ابنه يبقى أحسن منه في الدنيا".

سارة عبدالرحمن.. "ياسمين" تدخل فى حالة نفسية سيئة بعد وفاة شادى

تجسد الفنانة سارة عبدالرحمن في مسلسل ريڤو شخصية ياسمين رحمي وهي شابة مندفعة تقع فى حب شادي أشرف "أمير عيد"، وهى الداعم الأول لفرقة ريڤو التي تدور حولها أحداث المسلسل، خلال الجزء الثاني تدخل فى حالة نفسية سيئة وتسترجع ذكرياتها القديمة مع حبيبها شادى الذى توفى، وتظل منعزلة لفترة فى غرفتها تشاهد الصور القديمة لهما في النادى وحفلات ريفو.

تامر هشام.. الصديق المقرب لشادي

فيما يجسد تامر هاشم، شخصية "ماجد" وهو لاعب الدرامز في فرقة ريڤو، وصديق شادي المقرب الذي يجسد شخصيته الفنان أمير عيد قائد فرقة ريفو.

هشام الشاذلى.. يبحث عن مصالحه الشخصية

أما الفنان هشام الشاذلي، يجسد شخصية "سامح" وهو منتج سينمائي معروف، مصلحته الشخصية هي هدفه الرئيسي، وتجسد ملك الحسيني شخصية سارة، وهي ممثلة شابة وصديقة مريم المقربة.

أحمد فضل.. يحاول مساعدة مريم

فيما يجسد الفنان أحمد فضل دور "علي" وهو صاحب محل أنتيكات ومهتم بالموسيقى، يحاول مساعدة "مريم" فى الاطلاع على كافة تفاصيل رحلة فرقة ريفو.

يوسف حشيش.. دكتور أسنان طموح

ويشارك اليوتيوبر يوسف حشيش في مسلسل "ريفو" بدور "معتصم" وهو دكتور أسنان طموح يحلم بالسفر والاستقرار".

عمرو جمال المنافس لشادي.. ومينا النجار يبحث عن هويته

فيما يؤدي الفنان عمرو جمال في مسلسل "ريفو" دور "أدهم"، وهو مغني شاب والمنافس الرئيسي لشادي، وفرقته، أما الفنان مينا النجار في المسلسل، يجسد به دور "نعمان"، وهو عازف جيتار في فرقة ريفو، ويسعى لإثبات نفسه ويبحث عن هويته.

مواعيد عرض مسلسل "ريفو"

"ريفو" تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، ويعرض صباح كل أربعاء بواقع حلقتين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومن المقرر عرض الحلقات العشر الخاصة بالجزء الثاني على مدار 5 أسابيع، ويقدم الفريق الغنائي ريفو في المسلسل عددًا من الأغنيات على مدار الحلقات القادمة، وحققت الـ6 حلقات السابقة نجاحًا كبيرًا على مدار ثلاثة أسابيع من العرض.