غدًا.. بعثة ألعاب القوى الباراليمبى تطير إلى باريس

تغادر القاهرة صباح غدٍ الجمعة، بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى الباراليمبي متوجهة إلى العاصمة الفرنسية للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري وهي البطولة المؤهلة لدورة الالعاب الباراليمبية بباريس ايضا 2024.

ويتأهل الأربعة الأوائل من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب الباراليمبية.

وتضم بعثة منتخبنا اللاعبين إبراهيم بدر محمد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، جمعة محمد عبدالحميد فئة F56 في مسابقة قذف القرص، محمد محمد كمال فئة F37 في مسابقة قذف القرص، كريم محمود عبد التواب فئة T44 في مسابقة 100متر عدو، عبدالرحمن يوسف فئة T46 في مسابقة 100متر عدو ومسابقة الوثب الطويل ، عبد العزيز هاشم فئة T47 في مسابقة 100 متر عدو و400 متر عدو.

ويرافق اللاعبين الجهاز الفني المكون من: أحمد خيري، ياسر فتحي، أسامة فؤاد، ويرأس البعثة الدكتور أشرف العجيل عضو مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية، حيث تنطلق منافسات البطولة بعد غدٍ السبت.