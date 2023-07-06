تعرف على قواعد التقشير للحصول على بشرة صحية وآمنة

يعد التقشير خطوة مهمة في أي روتين للعناية بالبشرة فهو يساعد في الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة، ويعد التقشير المعروف بآثاره المجددة وقدرته على جعل البشرة تشعر بالانتعاش والتجدد، إجراءً وقائيًا حيويًا في العناية بها.

ومع ذلك من المهم ملاحظة أن التقشير ليس دائمًا بسيطًا كما يبدو، في الواقع يمكن أن يكون للتقشير غير السليم عواقب غير مرغوب فيها، على الرغم من بساطته الواضحة ، إلا أن التقشير يتطلب اهتمامًا دقيقًا بالتفاصيل لتجنب النتائج السلبية.

وحسب موقع Hindustan times فقد صرح الدكتور ديبانجو جوسوامي طبيب أمراض الجلدية قائلا: "التقشير هو عملية إزالة خلايا الجلد الميتة من سطح البشرة و يساعد على فتح المسام، وتعزيز تجدد الخلايا، وتحسين نسيج الجلد، وتعزيز امتصاص منتجات العناية بالبشرة، ويمكن أن يجعل التقشير المنتظم البشرة تبدو منتعشة وناعمة، وتجدد شبابها".

وأعطى بعض النصائح المهمة في التقشير للحصول على بشرة صحية وآمنة وجميلة قائلا: "لضمان روتين تقشير آمن وفعال، هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب وضعها في الاعتبار وهي كالتالي".

ـ اختيار المقشر المناسب لنوع البشرة:

أنواع البشرة المختلفة لها احتياجات تقشير مختلفة، إذا كانت البشرة حساسة أو جافة ، فيجب اختيار مقشرات لطيفة مثل بها أحماض بولي هيدروكسي، يمكن أن تستفيد البشرة الدهنية أو المعرضة لحب الشباب من أحماض بيتا هيدروكسي أو مقشرات أقوى مثل حمض الجليكوليك لذا من الضروري اختيار المنتجات التي تناسب متطلبات البشرة الفريدة لتجنب التهيج أو التلف.

ـ القيام باختبار الحساسية على منتجات جديدة:

قبل دمج منتج تقشير جديد في الروتين اليومي، يجب القيام دائمًا بإجراء اختبار الحساسية، وهو وضع كمية صغيرة من المنتج على منطقة من البشرة وملاحظة أي ردود فعل سلبية ، مثل الاحمرار أو الحكة أو التهيج، إذا لم تحدث أي ردود فعل سلبية في غضون 24 ساعة ، فمن الآمن استخدام المنتج بشكل عام.

ـ القيام بتقشير البشرة بانتظام:

الاتساق هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالتقشير، يجب التقشير من 1-3 مرات في الأسبوع ، حسب نوع البشرة وقوة المقشر، يساعد التقشير المنتظم في الحفاظ على بشرة منتعشة ومتوهجة مع تجنب التهيج أو التلف المفرط.

ـ الانتباه إلى كيفية تفاعل البشرة مع المقشر:

بشرة كل فرد فريدة من نوعها ، ومن المهم الانتباه إلى كيفية تفاعل البشرة مع المقشر، فإذا كان الشخص يعاني من احمرار أو جفاف أو تهيج مفرط ، يجب التقليل من تكرار التقشير أو قوته، وضبط الروتين اليومي وفقًا لذلك.



ـ عدم الإفراط في التقشير:

في حين أن التقشير مفيد ، إلا أن الإفراط في استخدامه يمكن أن يؤدي إلى التهيج والحساسية وتضرر حاجز البشرة يجب الالتزام بالوتيرة الموصى بها وتجنب الفرك المفرط أو التعرض الطويل لمنتجات التقشير.

ـ عدم استخدام مقشرًا أو فرشًا قاسية:

يجب تجنب استخدام مقشرات جسدية قاسية ، مثل المقشرات التي تحتوي على جزيئات خشنة كبيرة أو فرش خشنة، يمكن أن تسبب هذه تمزقات دقيقة في الجلد وتؤدي إلى تفاقم حالات الجلد لذا يجب اختيار المقشرات اللطيفة التي توفر تقشيرًا فعالًا دون التسبب في ضرر.

ـ عدم تقشير الجلد المتهيج أو المتشقق:

يمكن أن يؤدي تقشير الجلد المتهيج أو المكسور إلى تفاقم المشكلة وتأخير عملية الشفاء، إذا كان الشخص يعاني من حروق الشمس أو الجروح أو الطفح الجلدي أو تقرحات حب الشباب المفتوحة ، فيجب تجنب التقشير حتى تلتئم البشرة تمامًا.

ـ عدم الجمع بين العديد من منتجات التقشير:

يمكن أن يؤدي استخدام العديد من منتجات التقشير في وقت واحد إلى إرباك البشرة وتحسسها، يجب الالتزام بمنتج تقشير واحد في كل مرة ومنح البشرة متسعًا من الوقت للتكيف قبل إدخال منتجات جديدة في الروتين.