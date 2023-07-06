السيطرة على حريق فى منزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق هائل اندلع في أحد المنازل القديمة بقرية بيهمو بدائرة مركز شرطة سنورس، والذي نشب جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنزل، وذلك دون وقوع أيّة خسائر بشرية في الأرواح أو إصابات بين الأهالي، كما جرى تبريد الحريق لمنع اشتعاله مجددًا.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود إشارة من أهالي بنشوب حريق هائل في أحد المنزل بمدخل قرية بيهمو بدائرة مركز شرطة سنورس.

وانتقلت قوة أمنية، وسيارات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ اندلاع حريق هائل في منزل قديم بمدخل قرية بيهمو، وذلك إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز كان بها تسريب، حيث انفجرت فور قيام ربة المنزل بإشعال النيران.

وتمكن رجال الإطفاء وقوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل أن تمتد للمنازل المجاورة وتلتهم باقي المنزل، وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، كما جرى تبريد مكان الحريق منعًا لإعادة اشتعال النيران مجددًا.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.