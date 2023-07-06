رفع قرار منع التصرف فى أموال عبدالغفار السلامونى بقضية "فساد القمح الكبرى"

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق ابراهيم قبول التظلم شكلًا، وفي الموضوع بإنهاء أمر المنع من التصرف في الأموال للمتظلم رجل الأعمال عبدالغفار محمد عبدالعال السلاموني، نائب رئيس غرفة الحبوب وزوجته ونجله القاصر الصادر برقم 32 لسنة 2016 أوراق تحفظ من مكتب النائب العام.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، قد قضت ببراءة عبدالغفار محمد عبدالعال السلاموني، وشهرته عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة الحبوب، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح الكبرى".