مقتل ضابط باكستانى فى إطلاق نار مع عناصر إرهابية

لقي ضابط في الجيش الباكستاني مصرعه خلال تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية في مقاطعة خيبر شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش، اليوم، أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة عسكرية بعملية تمشيط ضد عناصر إرهابية بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت الفرقة العسكرية موقعاً للإرهابيين، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع الرائد عبدالله شاه بنيران الإرهابيين.

وأضاف أن الفرقة العسكرية تمكنت من اعتقال 3 إرهابيين، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات، مشيرًا إلى أن الفرقة العسكرية تواصل عمليات التمشيط في المنطقة للقضاء على أوكار الإرهابيين.