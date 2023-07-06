ads
الخميس 06 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقتل ضابط باكستانى فى إطلاق نار مع عناصر إرهابية

باكستان
باكستان

لقي ضابط في الجيش الباكستاني مصرعه خلال تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية في مقاطعة خيبر شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش، اليوم، أن الاشتباكات وقعت أثناء قيام فرقة عسكرية بعملية تمشيط ضد عناصر إرهابية بناء على معلومات استخباراتية، حيث داهمت الفرقة العسكرية موقعاً للإرهابيين، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع الرائد عبدالله شاه بنيران الإرهابيين.

وأضاف أن الفرقة العسكرية تمكنت من اعتقال 3 إرهابيين، وصادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات، مشيرًا إلى أن الفرقة العسكرية تواصل عمليات التمشيط في المنطقة للقضاء على أوكار الإرهابيين.

الجيش الباكستاني إطلاق نار عناصر إرهابية باكستان غرب باكستان

الأكثر قراءة

قرار عاجل من المحكمة بشأن زوج المطربة بوسى

زوجها عذبها وقيدها بالحبال.. ملابسات فيديو مثير للجدل بالدقهلية

أستاذ موارد مائية: لا شىء اسمه الملء التدريجى ولكنه الخداع الإثيوبى المعتاد

ورقة عرفي وسهرة حمراء.. صغار يدفعن ثمن نزوات آبائهم تحت ستار الحب

غدًا.. حفل «الأساتذة ومدحت صالح» حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة

اللحظات الأخيرة في حياة مرسي.. المستشار معتز خفاجى: المعزول توفي عقب مواجهته بالتسجيلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

وائل لطفي

جريمة فى الحى الراقى!

سامح الأسوانى

حين يحلم مصطفى رزق بعنينا

ماجد حبته

مسامير فى نعش تويتر!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا