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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة بريطانية تكشف حقيقة إصابة صلاح مع الفراعنة

محمد صلاح
محمد صلاح

أُثير جدل كبير خلال الساعات الماضية بشأن حقيقة إصابة محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، خاصة بعد تصريحات د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

كان وزير الشباب أدلى بتصريحات متلفزة قال فيها: "صلاح شارك في مباراة منتخب مصر أمام غينيا في المعسكر الدولي السابق، وهو مصاب حيث كان يُعاني من كسر في إصبع قدمه، لذلك اضطر إلى قطع الحذاء ليتمكن من المشاركة".

أضاف الوزير: "رغم رفض ليفربول، لكن صلاح شارك أمام غينيا؛ نظرًا لشعوره بالولاء والانتماء لوطنه، حيث انتقلت هذه الروح الوطنية للمنتخب الأوليمبي".

حذاء محمد صلاح

صحيفة بريطانية تكشف حقيقة إصابة محمد صلاح

بناءً عليه، نشرت صحيفة "This Is Anfield" البريطانية تقريرًا تكشف فيه حقيقة إصابة محمد صلاح بكسر في إصبع قدمه.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن محمد صلاح كان يلعب بحذاء به قطع من الجانب منذ شهر أبريل الماضي.

وأكد التقرير البريطاني، أن محمد صلاح خاض 8 مباريات مع ليفربول بهذه الطريقة من الحذاء، مُشيرة إلى أنه يعاني من مشكلة بسيطة، ولكنها ليست كسر في إصبع القدم.

أضافت الصحيفة في تقريرها، أن حذاء محمد صلاح تم تشبيهه بلاعبي البولينج في لعبة الكريكيت، حيث يلجأون لهذه الطريقة لتخفيف الضغط على نهايات القدمين.

صحيفة "This Is Anfield" البريطانية عن حقيقة إصابة محمد صلاح

شددت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول سيقوم بتقديم تقرير مُفصّل عن وضع محمد صلاح الصحي، ولبقية لاعبي الفريق، وذلك خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والذي سينطلق في الأسبوع المقبل.

ويستعد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لبدء مبارياته الودية بمواجهة كارلسروه يوم 19 يوليو، ثم مواجهة فورث يوم 24 يوليو.

ويسافر فريق ليفربول إلى سنغافورة، استعدادًا للمشاركة في بطولة ودية تضم ليستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، وذلك في يومي 30 يوليو و2 أغسطس.

بعد ذلك، سيخوض فريق ليفربول مباراة ودية أخيرة أمام دارمشتات، وذلك يوم 7 أغسطس المقبل، في ملعب "ديبدالي" الخاص بنادي بريستون نورث إيند الإنجليزي.

محمد صلاح ليفربول صلاح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غينيا منتخب مصر

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