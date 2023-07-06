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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"يونيفيل" تدعو لبنان وإسرائيل لضبط النفس وتجنب التصعيد

بعثة قوات حفظ السلام
بعثة قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل"

دعت بعثة قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل" كلا من إسرائيل ولبنان إلى "الحفاظ على الهدوء"، ووصفت أي تصعيد بين الجانبين بأنه "حساس للغاية".

وقالت اليونيفيل في بيان: "رصدنا انفجارات بالقرب من المجيدية جنوبي لبنان. ولم نتمكن من تأكيد مصدر أو سبب الانفجارات في ذلك الوقت، لكننا أرسلنا جنود حفظ السلام للتحقيق، حيث إن الأصوات كانت متوافقة مع احتمال إطلاق صاروخ وقرابة الظهر، رصدنا قذائف من إسرائيل على منطقة كفر شوبا في لبنان".

التواصل مع السلطات لتجنب التصعيد

وأفادت بأن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء أرولدو لاثارو، على اتصال بالسلطات في لبنان وإسرائيل، وآليات الارتباط التي نضطلع بها تعمل بشكل كامل لمنع المزيد من التصعيد.

وحذرت البعثة من أن هذا الحادث "يأتي في وقت حساس وفي منطقة شهدت توترات في وقت سابق من هذا الأسبوع"، حاثة "الجميع على ممارسة ضبط النفس وتجنب أي إجراء قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد".

في وقت سابق اليوم، أكدت مصادر لبنانية وإسرائيلية، اطلاق صاروخين الخميس أُطلقا من جنوب لبنان صوب إسرائيل، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق عدد من القذائف عبر الحدود. 

وذكرت 3 مصادر أمنية لبنانية أن صاروخين أطلقا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، الخميس، سقط أحدهما في الأراضي اللبنانية والثاني بالقرب من منطقة متنازع عليها على الحدود.

وبعد أن قال الجيش الإسرائيلي في البداية إن ليس لديه ما يدل على أي وقائع غير عادية على جانبه من الحدود، قال في وقت لاحق إن "مقذوفا انفجر هناك. ولم تكن هناك إشارة إلى وقوع خسائر".

وقال بيان لجيش الاحتلال: إنه "ردا على ذلك، تقوم قوات الدفاع الإسرائيلية حاليا بضرب المنطقة التي تم منها الإطلاق في الأراضي اللبنانية".

اليونفيل ​لبنان إسرائيل قصف صاروخى جنوب لبنان الحدود ضبط النفس

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