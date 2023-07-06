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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقتين فى كرداسة دون إصابات

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقتين بشارع درب أبوسنة، وبمنطقة أبورواش، نطاق منطقة كرداسة، دون وقوع أي إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين بمنطقة كرداسة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قوات الحماية المدنية حريق منطقة كرداسة غرفة عمليات شرطة النجدة كردون أمني

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