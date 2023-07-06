السيطرة على حريق داخل شقتين فى كرداسة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل شقتين بشارع درب أبوسنة، وبمنطقة أبورواش، نطاق منطقة كرداسة، دون وقوع أي إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقتين بمنطقة كرداسة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.