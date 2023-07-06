إصابة 4 إثر تصادم عدة سيارات على الطريق الدائري في الجيزة

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم عدد من السيارات، أعلى الطريق الدائري اتجاه المنيب، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري أعلى وصلة الطريق الدائري اتجاه المنيب، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن حادث تصادم وقع بين عدد من السيارات، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين .

تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وقائدي السيارات، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.