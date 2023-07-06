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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حجازى يتابع أعمال الكنترولات ولجنة التصحيح والمراجعة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

اختتم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد مقر تقدير الدرجات بالمحافظة، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا  اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

واطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة فى التقدير، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

وأكد الوزير أيضًا أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (۲) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.

الدكتور رضا حجازي الإسكندرية لجان كنترولات امتحانات الثانوية العامة

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