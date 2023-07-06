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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الشعب أسقط نظام الإخوان فى 30 يونيو لأسباب نفسية

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الشعب المصري اتفق في 25 يناير 2011 على رحيل نظام مبارك، وعندما سقط النظام اختلف الناس على البديل، فضاعت الثورة وانقسم المصريون.

وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "مش حسبة برما" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، أن الشعب اختار جماعة للأسف معادية للدولة المصرية، والمستشارة تهاني الجبالي لم تخطئ عندما قالت على فترة حكم الإخوان بأنها "احتلال".

ولفت إلى أن اختيار جماعة الإخوان للحكم كان اختيارًا خاطئًا، وفي جولة الإعادة بين محمد مرسي وأحمد شفيق بعض الناس تركت الانتخابات وذهبت للمصايف، منوهًا بأن الناس يوم 24 يونيو 2012 بعد فوز محمد مرسي تأكد المصريون أن البلد في طريقها إلى كارثة.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان اعتبرت وصولها للحكم غنيمة ومكسبًا، ولذلك عندما استفاق الشعب المصري وجد أنه لا بد من تغيير المسار، لأن محمد مرسي لا يجب أن يكون بهذا المنصب، لأن الجماعة الإرهابية أرادت تأسيس دولة جديدة بمؤسسات تخدم الجماعة نفسها أكثر من أن تخدم الدولة المصرية.

وأكد أن الدافع لإسقاط حكم جماعة الإخوان كان لأسباب نفسية، متابعًا: "المصريون مستريحوش وحسوا في حاجة مش مظبوطة وحسوا بغربة داخل بلدهم، وعدم رضا عن صورة مصر ورئيسها"، منوهًا بأن الشعب المصري اختار مصلحة البلد عندما نزل في 30 يونيو، حتى تتسع مصر للجميع.

محمد الباز مش حسبة برمة نظام مبارك محمد مرسي جماعة الإخوان

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