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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

شركة تركية تعتزم تدشين 3 مشروعات فى مصر باستثمارات مباشرة 210 ملايين دولار

أحمد سمير
أحمد سمير

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع وفد شركة "هيات إيجيبت" التركية للمنتجات الصحية، بحضور كل من شينول كسرلي أوغلو رئيس الشركة، وامري ألتي رئيس قطاع الشئون المالية، والدكتورة دينا حمدي رئيس قطاع الشئون التنظيمية والعلاقات الخارجية، حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصرية، وعددًا من المشروعات المستقبلة التي تعتزم الشركة إنشاءها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، لافتًا إلى اهتمام الدولة خلال المرحلة الحالية بتوفير حزم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

ورحب الوزير باعتزام الشركة إنشاء 3 مشروعات جديدة لها في مصر، باستثمارات مباشرة تبلغ 210 ملايين دولار، والتي تخصص نسبة كبيرة من إنتاجها للتصدير للأسواق العالمية، لا سيما وأن الشركة تصدر بالفعل لعدد كبير من الأسواق الخارجية، كما تمتلك منافذ للبيع عبر أفرع الشركة أو من خلال موزعين بعدد من الدول حول العالم.

ولفت "سمير" إلى إمكانية الاستفادة من إمكانيات ومقومات التصنيع بالسوق المصرية والتصدير لعدد كبير من الأسواق الخارجية، والاستفادة من المميزات الكبيرة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقّعة بين مصر وعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، لا سيما اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تتيح النفاذ الحر للمنتجات بأسواق كافة دول القارة الإفريقية.

من جانبهم، أكد مسئولو شركة "هيات إيجيبت" للمنتجات الصحية حرص الشركة على التواجد والتوسع في السوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، ومحورا لنفاذ منتجات الشركة لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرين إلى أن الشركة تعد إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع المنتجات الصحية، والتي تمتلك 5 مصانع في مصر وتخطط لإنشاء 3 مصانع أخرى، كما تمتلك الشركة القابضة أفرعا بـ12 دولة أخرى، وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة في مصر، وتبلغ قيمة استثمارات الشركة حتى الآن في مصر 550 مليون دولار.

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