مع إحياء ذكراها.. أبرز المعلومات عن القديسة ماريا تيريزا ليدوتشوسكا العذراء

تحيي الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، ذكرى رحيل القديسة ماريا تيريزا ليدوتشوسكا العذراء.

- من هي القديسة ماريا تيريزا ليدوتشوسكا العذراء؟

وقال الأب وليم عبد المسيح الفرنسيسكاني، ولدت ماريا تيريزا ليدوتشوسكا في 29 ابريل 1863 في لوسدورف بجنوب النمسا ، وهي واحدة من سبعة أطفال للكونت البولندي أنطونيو ليدوشوفسكي وزوجته الثانية جوزيفينا نيي ساليس زيزرس (كونتيسة سويسرية)، نشأت ماريا تيريزا بسلام وإيمان مسيحي في عائلتها الكبيرة والغنية/، وكانت تهوى الموسيقى والرسم ، يشارك في دروس المعلم البينديكتيني لإخوتها الأكبر سناً ثم التحقت بالرهبنة المريمية للسيدات الإنجليز، وتألمت كثيراً لإصابتها بمرض الجدري، وتعرضت أيضًا للهجوم في الشارع، عندها سمعت صوت الله يتردد بداخلها يدعوها لتكرسها حياتها لإعمال الرحمة والمحبة.

وتابع "الفرنسيسكاني"، بمجرد استعادتها صحتها كرّست نفسها بقسم العفة ثم أصبحت فرنسيسكانية ثالثة، عمّقت على وجه الخصوص التأمل العميق لآلام الرب. لكن هذا لا يكفي، وذات يوم التقت باثنين من أخوات ماري الفرنسيسكانيات التبشيرية اللتين تبحثان عن أموال لتمويل مهماتهما في الهند.

سمعت عن زيارة الكاردينال لافيجيري إلى لندن ، التي حثت "السيدات المسيحيات في أوروبا" على استخدام مواهبهن لدعم مكافحة العبودية في إفريقيا، وكتبت مسرحية "زايدة" عن جارية أفريقية تعاني من العبودية وسوء معاملتها، وشجعها ودعمها عمها الكاردينال كثيراً في هذا المجال، بدأت في كتابة مقالات بعنوان "صدى من إفريقيا" في صحيفة "سانت أنجيلا-بلات" الألمانية ، داعية إلى دعم المبشرين. فى نوفمبر 1889.

بدأت في نشر جريدة شهرية منفصلة "إيكو" من إفريقيا مكرسة لدعم عمل المبشرين وخاصة مكافحة العبودية.

بدأ على الفور بتأسيس أربع لجان ضد العبودية في أربع مدن، يزداد عمل ماريا تيريزا أكثر فأكثر ، ولذلك بدأت في غرس فكرة تحويل كل ما فعلته حتى الآن إلى جماعة رهبانية ، وكذلك لإضفاء مزيد من الاستقرار على العمل.

ذهبت إلى روما لتقديم فكرتها للبابا ليون الثالث عشر، فاقتنع البابا وبارك رسالتها.

وعندما عادت الى سالزبورغ أستاجرت منزلاً سمته على اسم الراهب اليسوعي بيترو كلافير الذي حاول التخفيف من معاناة العبيد الأفارقة الذين تم نقلهم إلى أمريكا الجنوبية في أوائل القرن السابع عشر ، ويقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص ، وأصبح شفيع العبيد والبحارة.

في عام 1910 حصل على موافقة الكرسي الرسولي لاعتماد رهبنتها الجديدة التى نمت الأخوية إلى ما هي عليه اليوم، الراهبات كلافيريات ، أو جماعة راهبات القديس بطرس كلافير الرسولية ، المكرَّسات للعمل الإرسالي لخدمة الكنيسة والمحتاجين .

توفيت بمرض السل عن عمر يناهز 59 عامًا في 6 يوليو 1922، وتم تطويب ماريا تيريزا من قبل البابا بولس السادس في احتفال في روما في 19 أكتوبر 1975.