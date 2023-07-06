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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ السويس: افتتاح أكبر مجمع طبي بمدن القناة وسيناء بتكلفة 4 مليارات جنيه قريبا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وقال اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، إن المحافظة على موعد مع افتتاح أكبر مجمع طبي بمدن القناة قريبا، بمنطقة 24 أكتوبر ومقام على مساحة 35 ألف متر بتكلفة 4 مليارات جنيه، بالتزامن مع بدء العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في السويس، لافتا إلى نجاح التشغيل التجريبي للتأمين الصحي بمراكز طب الأسرة عقب تطويرها.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ السويس الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بحضور أعضاء لجنة الصحة بالنواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ والقيادات التنفيذية ونواب السويس ومديرو ومسؤولي قطاع الصحة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام غير مسبوق بقطاع الصحة ويقوم بتذليل كافة العقبات لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع السبكي أن الهيئة أعدت تقرير عن مقومات النجاح في محافظات بورسعيد- الإسماعيلية- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان لتكون بداية لمحافظة السويس من حيث انتهى الآخرون، لتستفيد من تلك التجارب وتحقق مكاسب معنوية وتقدم مستوى أفضل من الخدمات الطبية.

وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أنه أنه سيراعي مطالب محافظ السويس والتي تستهدف الحفاظ على استمرار الموارد وإعداد لائحة للأطباء تشمل الحوافز وفق ما يقدمونه من خدمات فعلية تتماشى وطبيعة السويس.

وعرض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب على محافظ السويس بعض المعوقات التي رصدوها خلال جولتهم الميدانية أمس على المراكز الطبية والمنشآت الصحية والمستشفيات، بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة كما طالبت اللجنة بسرعة تجهيز المستشفيات تمهيدا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة.

مصر السويس لجنة الصحة الصحة مجلس النواب

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