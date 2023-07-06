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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، وذلك لمناقشة مستجدات العمل في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي، السكرتير العام، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري المديريات، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال الاجتماع، استمع محافظ بورسعيد، لشرح حول الموقف التنفيذي لتطوير عدد من المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة، ومنها تطوير شارع فلسطين، والمرحلة الثانية من الممشى السياحي، وإقامة وتطوير عدد من المشروعات الخدمية الجديدة، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية التي تم وضعها بناء علي رؤية مصر ٢٠٣٠ وتعليمات وزارة التخطيط وخطة وزارة التنمية المحلية، ورؤية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ما تم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية.

ووجّه المحافظ بالتنسيق بين الجهات المختصة، وتكثيف معدلات العمل لإنجاز مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلًا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، استكمالًا للخطوات التنموية التي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، أصبحت محل إشادة من الجميع.

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أحياء المحافظة استثماري استراتيجي الأجهزة التنفيذية الاستثماري الاستراتيجية

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