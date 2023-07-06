مطران إيبارشية طيبة للكاثوليك يعقد اللقاء الدوري بكنيسة مار جرجس

التقى الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، الإكليروس الإيبارشي، في لقائهم الدوري، وذلك بكنيسة مار جرجس، بالأقصر.

بدأ اليوم بالقداس الإلهي وخلال قراءة نص الإنجيل، قام الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بغسل أرجل جميع الحاضرين، حيث تذكار شعاره الأسقفي "الوحدة والخدمة".

وجرت العادة أنه في أول اجتماع الإكليروس من بعد تاريخ السيامة الأسقفية، يقوم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، أثناء القداس، بغسل أرجل الإكليروس.

تلا ذلك، اللقاء الروحي مع القمص يؤانس أديب، وكيل المطرانية بمحافظة البحر الأحمر حول "سر الإفخارستيا"، حيث تدور لقاءات الإكليروس هذا العام حول البعد الرعوي لأسرار الكنيسة، وممارسة هذه الخدمة المقدسة، والعمل على نهج موحد في خدمة الأسرار، والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.

وعرضت اللجان الإيبارشية المتخصصة بالأنشطة الصيفية لكافة المؤتمرات، التي أقيمت مثل: المؤتمر التكويني لخدام التعليم المسيحي، وخريجي المعهد الديني، ومؤتمر شبيبة المرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى الأنشطة، التي ستستكمل خلال الصيف منها: مؤتمر المرحلة الابتدائية الإيبارشي، ومؤتمر المرحلة الثانوية، ومؤتمر الشباب برعاية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.

وبدأ الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بعرض كافة الخطط الرعوية، داخل الإيبارشية مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالتكوين الروحي المستمر في الرعايا، ومشاركة أبناء الإيبارشية في المؤتمرات.

وأشار الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى أهمية دور معهد التربية الدينية، بالأقصر، وفرع أسوان.

كذلك، تحدث راعي الإيبارشية نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك حول "يوم وعيد الرسل".

واختتم اليوم نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالاحتفال بتذكار عيد تجليس نيافته مطرانًا على كرسي الإيبارشية.

