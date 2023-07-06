الأنبا مكاريوس يتفقد 53 أسرة في جولة رعوية في المنيا

افتقد نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، شعب كنيسة "الشهيدة دميانة والأنبا كاراس" قرية أبو تلاوي، وذلك لـ 53 أسرة.

وشارك الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، في جولة الأفتقاد القس زوسيما عادل كاهن الكنيسة، وكانت زيارات مبهجة لكل الشعب وباركهم بالصلاة في كل منزل.

وكانت ايبارشية المنيا و توابعها للأقباط الأرثوذكس برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، قد أقامت خلوة روحية عقب القداس

تحت عنوان "انا موقن بمن امنت".

و شارك بالحضور85 فتاة جامعية وخريجة من كنائس الإيبارشية، وكانت خلوة بناءة ومثمرة للجميع، وخلال الخلوة القى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات عدة عظات روحية بالإضافة لعظات الكهنة.

وأعلنت إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، عن انعقاد اللقاء الشهري لأسرة القديسة ليديا يوم 9 يوليو المقبل.

وينطلق اللقاء المنعقد برعاية برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، تحت عنوان أنقذك فتمجدني بقاعة مطرانية إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس.

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