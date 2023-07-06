محافظ أسيوط يستعرض خطة منطقة الوعظ لتنفيذ مؤتمرات وندوات وقوافل توعوية

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة منطقة الوعظ ولإعلام الديني التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع الجهات المختلفة في تنفيذ مؤتمر وسلسة من الندوات والقوافل التوعوية بقرى ومراكز المحافظة عن القضية السكانية وأبعادها وخطورتها، انطلاقا من الدور المنوط بها في رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين المواطنين.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والاهتمام الذي يوليه بهذا الشأن ووفقًا للاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030م، جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع الشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام الدعوة والإعلام الديني بمنطقة وعظ أسيوط.

وأوضح محافظ أسيوط إنه سيتم تنظيم مؤتمر عن "القضية السكانية أبعادها وخطورتها" يوم الأربعاء 12 يوليو المقبل، بالتعاون بين منطقة الدعوة والوعظ والإعلام الديني والمحافظة والمجلس القومي للمرأة ومديرية الصحة والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس القومي للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة وبيت العائلة المصرية بأسيوط ومنظمات المجتمع المدني.

كما سيتم تنفيذ 52 لقاء وقافلة دعوية ووعظ ولقاءات على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة، للتوعية الدينية والطبية والاجتماعية لافتاً إلى اهتمام الدولة بهذه القضية ووضع حلول لها بكافة الطرق الممكنة.

- الوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية

وأوضح أن الهدف من مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية هو النزول إلى أرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية غير المبررة وتحقيق مؤشرات أفضل لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030.

وأكد المحافظ على الدور المنوط به لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف ومناطق الوعظ والاعلام الديني ولجان الفتوى من رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين الناس ولم الشمل مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لمواجهة هذه القضية مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الفعاليات التي تدعم القضايا القومية والهامة للمجتمع خاصة وأن الزيادة السكانية غير المبررة تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وتلتهم جهود التنمية التي تعمل الدولة على تنفيذها.

من جانبه أشار الشيخ سيد عبد العزيز إلى إنه عقب رصد منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط لبعض الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع الأسيوطي (القضية السكانية ، تفشي الطلاق ، المخدرات والإدمان) وغيرها تم وضع خطة عمل خلال شهر يوليو القادم لتنفيذ لقاءات وندوات بالقرى والنجوع والمراكز على مستوى المحافظة عن "القضية السكانية وابعادها وخطورتها" بالتعاون مع الوحدات المحلية في الفترة من 16 يوليو وحتى 31 يوليو 2023 ، فضلًا عن خطة مديرية الصحة الموالية لخطة منطقة الوعظ والتي سيتم من خلالها تنفيذ قوافل طبية وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة تضم أطباء وممرضات ورائدات ريفيات بمختلف القرى والنجوع في نفس الفترة.