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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسوان تحقق "إنجازا" بموسم القمح.. توريد "ضعف المستهدف"

محافظ أسوان
محافظ أسوان

تستكمل أجهزة محافظة أسوان جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح ولستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تخطى المستهدف في توريد كميات القمح بنسبة 198.2%، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 262 ألف و168 طن حتى الآن. 

ولفت أنه تم توريد 147 ألف و76 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة، فيما تم نقل 112 ألف و152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى، مع تخصيص 2940 طنا للتقاوي. 

وأوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، أن الجهات المعنية استكملت جهودها لتوريد كميات القمح والوصول لهذا الإنجاز وتخطي نسب المستهدف، وهو الذى تواكب مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة، وهو ما ساهم فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر. 

وأشار إلى أنه يتم توريد كميات القمح داخل صومعة مطحن أسوان وشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكي، وصومعة مطاحن إدفو، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة، وهنجر المفالسة، وبنكر إدفو، فضلاً عن توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وقوص والبلينا وسوهاج وأسيوط، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف. 

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IMG-20230706-WA0003
أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان صوامع وشون موسم توريد القمح موسم الحصاد مزارع القمح

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