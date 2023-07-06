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الخميس 06 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نقلت للمستشفى.. آلام "المرارة" تفاجئ طالبة أثناء امتحانات الثانوية فى بني سويف

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أصيبت طالبة بمغص حاد بعد شعورها بألم المرارة أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي «الإنجليزية » داخل لجنة الثانوية العامة بمركز الواسطى شمال بني سويف ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
وتلقي مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، إخطاراً من رئيس لجنة للثانوية العامة بمركز الواسطى، يفيد بإصابة طالبة بمغص مفاجئ أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي «الإنجليزية».

وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن الطالبة تدعي «يارا.ا.ع»، حيث تبين أنها شعرت بمغص حاد مفاجئ بسبب المرارة، وتم التوجيه بسرعة نقلها إلى مستشفى الواسطى المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها والوقوف على مدى إصابتها.

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